Danh sách phương tiện vi phạm không thắt dây đai an toàn từ ngày 24-30/11

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thông báo danh sách các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ được phát hiện qua hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông.

Theo danh sách được công bố, trong thời gian 1 tuần, từ ngày 24/11 đến ngày 30/11/2025, có 112 phương tiện ô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ được phát hiện qua hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Hầu hết các phương tiện đều vi phạm không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường. Ngoài ra, còn có các lỗi như: chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy; dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe.

Danh sách cụ thể như sau:

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh thông báo, trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày vi phạm), chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến bộ phận một cửa Công an tỉnh Thanh Hóa (số 01 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành) hoặc trụ sở Công an địa phương (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.

Quá thời hạn trên, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không đến giải quyết hoặc Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thanh Hóa chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết, xử lý vụ việc sẽ tiến hành gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm.

Trước đó, từ ngày 17/11 đến ngày 23/11/2025, hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh phát hiện 133 trường hợp vi phạm không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường.

NM