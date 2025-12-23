Tân Thành tăng cường cơ sở vật chất cho “mạch máu” thông tin

Sau khi sáp nhập, xã Tân Thành có diện tích tự nhiên 90,361km2, quy mô dân số 2.912 hộ, với 12.679 nhân khẩu. Địa bàn trải rộng, phân bố không đồng đều, kéo theo nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân ngày khó khăn. Trước yêu cầu của thực tiễn và lộ trình hiện đại hóa nông thôn, cấp ủy, chính quyền xã xác định việc đầu tư nâng cấp và mở rộng hệ thống loa truyền thanh cơ sở là nhiệm vụ quan trọng, nhằm đưa thông tin chính thống, kịp thời đến từng thôn xóm, người dân.

Xã Tân Thành lắp đặt hệ thống truyền thanh cơ sở.

Thôn Thành Thượng có 174 hộ dân, với 834 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Thái chiếm 85%, đời sống người dân còn gặp nhiếu khó khăn, trình độ tiếp cận thông tin còn hạn chế. Những năm qua, hệ thống loa truyền thanh đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hằng ngày. Mỗi buổi sáng, tiếng loa vang lên không chỉ như một tín hiệu bắt đầu ngày mới, mà còn là kênh thông tin gần gũi, giúp người dân nắm bắt thời sự, dự báo thời tiết, lịch thời vụ cũng như các quy định của pháp luật. Ông Hà Văn Tình, trưởng thôn Thành Thượng, chia sẻ: “Loa truyền thanh cơ sở đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân. Dù bà con làm nương rẫy, cấy lúa hay buôn bán tại chợ, mỗi khi tiếng loa vang lên đều chú ý lắng nghe tiếp cận thông tin một cách đầy đủ. Vì vậy, khi có chủ trương mới, thông báo về sản xuất, phòng chống thiên tai hay các chính sách liên quan đến an sinh xã hội, phát trên loa là bà con trong thôn nắm được ngay, triển khai cũng thuận lợi hơn”.

Bà Hoàng Thị Nguyên, viên chức Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Tân Thành, cho biết: "Thực tiễn cho thấy, truyền thanh cơ sở giữ vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và các tổ chức đoàn thể chính trị. Từ đó giúp các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân nhanh chóng, chính xác. Đối với những thôn, xóm cách xa trung tâm, nơi người dân còn hạn chế điều kiện tiếp cận internet và các phương tiện truyền thông hiện đại, hệ thống loa truyền thanh càng thể hiện vai trò quan trọng. Vì vậy, sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, xã chủ động rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn. Đồng thời, đầu tư, nâng cấp, sửa chữa hệ thống đài truyền thanh và các thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền. Cùng với đó, cử cán bộ làm công tác thông tin cơ sở tham gia các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ, kỹ năng tuyên truyền, sản xuất tin, bài".

Từ những chiếc loa cũ kỹ, lúc được lúc mất, nay hệ thống loa truyền thanh của xã Tân Thành đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành tiếng nói tin cậy, thiết thực với đời sống người dân và gắn kết mật thiết giữa cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân. Đến nay, trên địa bàn xã có 24 cụm thu phát/18 thôn, bản; trong đó, có 17 cụm thu phát thông minh và 7 cụm FM, phục vụ đắc lực cho công tác thông tin cơ sở. Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thông tin cũng được đẩy mạnh. Hệ thống đài truyền thanh xã đã thực hiện việc tiếp âm, phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa và chương trình phát sóng định kỳ của địa phương theo đúng thời gian. Hiện nay, bộ phận truyền thanh xã đang sản xuất 2 chương trình phát thanh vào chiều thứ 3, thứ 5 và phát sóng lại vào sáng thứ 4, thứ 6 hàng tuần, với thời lượng phát 15 phút/chương trình. Các chương trình phát thanh được cài tự động lịch phát sóng.

Bên cạnh đó, việc khai thác nền tảng số được chú trọng để sản xuất, biên tập các tin, bài, video clip phù hợp với nhu cầu tiếp nhận thông tin ngày càng đa dạng của người dân. Hiện nay, trang

fanpage “Tin tức xã Tân Thành” đã thu hút 270.000 lượt người xem và 2.600 người theo dõi... Ngoài ra, Cổng thông tin điện tử xã thường xuyên đăng tải thông tin lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, đáp ứng tốt nhu cầu tiếp nhận thông tin của người dân. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh đã và đang góp phần giảm nghèo về thông tin, nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy, tạo điều kiện để người dân xã Tân Thành chủ động tiếp cận khoa học - kỹ thuật, mạnh dạn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tuy nhiên, với địa bàn rộng, trình độ dân trí của người dân không đồng đều, các trang thiết bị truyền thanh tuy đã được đầu tư nâng cấp, sửa chữa nhưng vẫn còn thiếu, nhất là hệ thống các cụm FM chất lượng truyền dẫn tín hiệu và phát sóng các chương trình phát thanh của địa phương chưa đảm bảo. Xã Tân Thành mong muốn các cấp có thẩm quyền quan tâm bố trí kinh phí, từng bước nâng cấp, thay thế các thiết bị loa phát thanh đã xuống cấp, đầu tư đồng bộ hệ thống phát thanh cơ sở. Đồng thời, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ phụ trách công tác thông tin cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Bài và ảnh: Khắc Công