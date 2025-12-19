Quyết tâm chặn trục lợi

Năm 2025 tỉnh Thanh Hóa được Chính phủ giao hoàn thành 5.249 căn nhà ở xã hội và đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành 4.877 căn, đạt 93% chỉ tiêu. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh hiện có 6 dự án nhà ở xã hội đã khởi công, 3 dự án đang tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư, với tổng quy mô khoảng 7.000 căn hộ.

Về cơ bản, tỉnh Thanh Hóa đã đảm bảo số lượng nhà ở xã hội theo kế hoạch năm cũng như cân đối trong dài hạn. Vấn đề còn lại rất quan trọng là phải có biện pháp quản lý phù hợp để người được ở đúng nhà.

Qua thông tin từ các hội nghị của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản gần đây cho thấy, việc triển khai quá trình xét duyệt, mua, thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội tại một số địa phương vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế và nguy cơ phát sinh tiêu cực. Một số hiện tượng bất cập nổi lên là việc tổ chức tiếp nhận hồ sơ của cơ quan chức năng chưa hợp lý, xuất hiện tình trạng môi giới trái phép, hứa hẹn “chạy suất” hay có tình trạng gọi là “suất ngoại giao”. Về phía người mua, có một số cá nhân lợi dụng chính sách để nộp hồ sơ tại nhiều dự án hoặc nhờ người khác đứng tên.

Khoảng cách giá giữa nhà ở thương mại và nhà ở xã hội ngày càng lớn tạo ra động cơ mạnh mẽ cho việc “lách luật” là dễ hiểu. Các hành vi trục lợi nhà ở xã hội hiện nay không còn mang tính đơn lẻ, bột phát, mà theo nhiều người là đã hình thành những “kịch bản lách luật” khá tinh vi. Dù pháp luật hiện hành quy định cá nhân vi phạm có thể bị phạt đến 60 triệu đồng, tổ chức vi phạm bị phạt đến 120 triệu đồng kèm biện pháp thu hồi nhà ở xã hội. Luật Nhà ở 2023 cũng quy định, nếu hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự. Nhưng vượt lên tất cả, tình trạng vi phạm vẫn diễn biến rất phức tạp.

Để tăng cường xử lý vi phạm trong lĩnh vực này, ngày 16/12/2025 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 22337/UBND-CNXDKH triển khai, thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong việc xét duyệt, mua, bán, cho thuê nhà ở xã hội. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện đầy đủ nội dung theo Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản liên quan của Bộ Xây dựng và UBND tỉnh; chủ trì tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ triển khai thực hiện, trong đó xác định rõ nhiệm vụ của từng sở, ngành, đơn vị, địa phương, thời hạn thực hiện, trách nhiệm phối hợp và chế độ báo cáo theo quy định, hoàn thành, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25/12/2025.

Một yêu cầu cứng rắn, rõ việc, rõ cơ quan, đơn vị, cụ thể thời gian, cho thấy quyết tâm của tỉnh Thanh Hóa trong việc chấn chỉnh, tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong xét duyệt, mua, thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ khi pháp luật được thực thi nghiêm minh bởi các cơ quan chức năng thì nhà ở xã hội mới đến đúng người cần. Cùng với cả nước, tỉnh Thanh Hóa đang hòa nhịp quyết tâm lập lại trật tự, để cho nhiều người dân sớm hiện thực giấc mơ an cư, lạc nghiệp.

Thái Minh