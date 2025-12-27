Trung Quốc tung “siêu quỹ” đầu tư mạo hiểm, dồn lực cho công nghệ lõi dài hạn

Theo Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC), Trung Quốc đã chính thức ra mắt Quỹ định hướng đầu tư mạo hiểm quốc gia, nhằm mở rộng vốn kiên nhẫn (nguồn vốn đầu tư dài hạn, chấp nhận rủi ro ban đầu) và định hướng dòng vốn tài chính vào các doanh nghiệp công nghệ giai đoạn sớm, công nghệ lõi và các lĩnh vực chiến lược.

Lễ ra mắt quỹ hướng dẫn đầu tư mạo hiểm quốc gia. Ảnh: Bastillepost

Quỹ được thiết kế theo cấu trúc ba tầng, gồm quỹ định hướng trung ương, các quỹ khu vực và các quỹ thành phần. Trước mắt, Trung Quốc đẩy nhanh việc thành lập các quỹ khu vực tại ba trung tâm kinh tế – đổi mới trọng điểm là Bắc Kinh–Thiên Tân–Hà Bắc, vùng châu thổ sông Dương Tử và Khu vực Vịnh lớn Quảng Đông–Hong Kong–Macau.

Theo ông Hoắc Phúc Bằng, Chủ tịch Công ty Quỹ định hướng đầu tư mạo hiểm quốc gia, ba quỹ khu vực đầu tiên, mỗi quỹ có quy mô trên 50 tỷ nhân dân tệ, đã hoàn tất các thủ tục pháp lý và ký kết thỏa thuận đầu tư. Các quỹ này hiện đã hình thành danh mục ban đầu gồm 49 quỹ thành phần và 27 dự án đầu tư.

Phát biểu tại lễ ra mắt ngày 26/12, đại diện Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết quỹ mới nổi bật ở ba điểm: mức hỗ trợ tài khóa mạnh hơn, trọng tâm đầu tư rõ ràng hơn và khả năng khuếch đại vốn cao hơn. Theo nguyên tắc “đầu tư sớm, đầu tư nhỏ, đầu tư dài hạn và tập trung vào công nghệ lõi”, quỹ sẽ ưu tiên các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, dược sinh học, công nghệ lượng tử và mạng viễn thông 6G, với vòng đời đầu tư kéo dài từ 15 đến 20 năm, phù hợp với chu kỳ nghiên cứu – phát triển dài của các ngành này.

Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia dồn lực cho công nghệ lõi dài hạn. Ảnh: SCMP

NDRC cho biết quỹ được thiết kế nhằm huy động hàng trăm tỷ nhân dân tệ vốn ngân sách từ chính quyền địa phương, các tổ chức tài chính và doanh nghiệp nhà nước cũng như tư nhân, qua đó dẫn dắt dòng vốn xã hội lên tới hàng nghìn tỷ nhân dân tệ.

Quỹ cũng được định vị là quỹ “vốn kiên nhẫn”, với thời hạn hoạt động 20 năm, gồm 10 năm đầu tư và 10 năm thoái vốn, cho phép hỗ trợ doanh nghiệp trong các giai đoạn tăng trưởng khó khăn, thay vì chạy theo lợi nhuận ngắn hạn. Việc vận hành quỹ sẽ tuân theo nguyên tắc thị trường, song song với việc đáp ứng các mục tiêu chính sách và tránh cạnh tranh trực tiếp với khu vực tư nhân.

Theo giới phân tích, việc ra mắt quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia phản ánh nỗ lực chiến lược của Trung Quốc trong việc thúc đẩy “lực lượng sản xuất chất lượng mới”, coi đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp là động lực then chốt cho nâng cấp kinh tế, trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gay gắt.

Bích Hồng

Nguồn: Globaltimes, SCMP