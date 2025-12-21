Tỏa sáng phẩm chất, trí tuệ và khát vọng dân tộc (Bài 2): Tiếng nói nghị trường - Tiếng nói đời tôi

ĐBQH Lê Văn Cuông (khóa XI, XII): “Một cánh én nhỏ không làm nên mùa xuân nhưng một đốm lửa có thể đốt cháy cả khu rừng” Với nhiều thế hệ cử tri cả nước nói chung, cử tri Thanh Hóa nói riêng, nhắc đến Đoàn ĐBQH Thanh Hóa sẽ nhớ đến ĐBQH Lê Văn Cuông (74 tuổi) và ngược lại. Nhìn lại hành trình gắn bó, những dấu mốc quan trọng của cuộc đời mình với Quốc hội, ông Cuông bồi hồi, xúc động nói: “Quốc hội là một phần máu thịt vô cùng quan trọng đối với tôi, bởi không có Quốc hội, tôi sẽ không có được niềm vinh dự, tự hào lớn lao như ngày hôm nay.” Trong 36 năm công tác, ông Cuông có 8 năm giữ chức Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, trực tiếp tham mưu, giúp việc cho Đoàn ĐBQH khóa IX, khóa X; 9 năm là Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Ủy Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội (khóa XI, XII). Ông Cuông luôn được biết đến là người ĐBQH thẳng thắn bày tỏ quan điểm, kiến nghị, chất vấn và trả lời chất vấn đầy cương trực, thẳng thắn, quyết liệt và đeo bám, truy vấn vấn đề đến cùng. “Khi cử tri theo dõi hoạt động của Quốc hội, tức là cử tri đang xem đại biểu mình bầu có nói được tiếng nói của dân không, có dám tranh luận quyết liệt, đeo bám các kiến nghị đúng và trúng đó không để tạo nên sự chuyển biến trong xã hội. Sợ nhất là ĐBQH bước tới nghị trường mà không dám nhìn thẳng, nói thật. Và buồn nhất là ĐBQH phát biểu chung chung, không có hàm lượng thông tin thiết thực, không có tính phản biện”, ông Cuông chia sẻ. Ông Cuông làm ĐBQH trong một giai đoạn đất nước có nhiều vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội nóng bỏng. Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, ông đã tham gia nhiều cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, hoạt động giám sát, giám sát, không những ở Thanh Hóa mà còn ở một số địa phương trên phạm vi cả nước. Đi đến đâu, ông cũng cố gắng lắng nghe, ghi chép và cập nhật đầy đủ, trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề bức xúc trong cuộc sống như nông nghiệp, nông dân, nông thôn; vấn đề giáo dục - đào tạo; vấn nạn chạy chức, chạy quyền; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức và vấn đề oan, sai của công dân... Đồng thời, ông luôn tập trung nghiên cứu, chắt lọc, chuẩn bị chu đáo, công phu nội dung trọng tâm và phát biểu thẳng thắn, đầy sức thuyết phục trên nghị trường Quốc hội. Hơn ai hết, ông Cuông nhận thức rất rõ những điều mình có thể/phải đối diện sau những tiếng nói thẳng thắn, quyết liệt của mình tại nghị trường. Đó có thể là vài lời trách móc, “chất vấn ngược” qua điện thoại cho đến những sức ép, dọa nạt, kể cả hiểm nguy rình rập. Và sự thật, “trong quá trình làm nghị sĩ của mình, tôi đã từng phải chịu sự phản ứng gay gắt tới mức họ làm công văn dài bốn trang gửi đến hàng loạt địa chỉ quan trọng ở Trung ương yêu cầu tôi giải trình và phải có trách nhiệm với ý kiến phát biểu của mình. Thực ra, đâu cần thiết phải yêu cầu như vậy vì khi đã cất tiếng nói ở nghị trường tức là tôi đã nghiên cứu, tìm hiểu kỹ, có chứng cứ xác thực và dám chịu trách nhiệm tới cùng. Những gì tôi nói là đúng pháp luật, đúng với trách nhiệm của người ĐBQH, là tiếng lòng, ý nguyện chính đáng của cử tri” - ông Cuông cho biết. Những năm tháng làm ĐBQH đầy sôi nổi, trách nhiệm ấy, thành quả lớn nhất mà ông Cuông luôn trân trọng, tự hào là tình cảm yêu mến, sự trân trọng, tin tưởng của cử tri dành cho mình. Tại các kỳ họp Quốc hội, cử tri, các cơ quan thông tấn, báo chí vẫn mong ngóng, chờ đợi ý kiến phát biểu của ĐBQH Lê Văn Cuông. Nhiều lá thư cảm ơn, bày tỏ quan điểm đồng tình, hoan nghênh với ý kiến phát biểu của ông được cử tri gửi đến. Có dạo, cả đoàn cử tri tỉnh Bắc Ninh tìm đến thăm tư gia của gia đình ông Cuông nằm trên đồi Đình Hương (phường Đông Cương cũ, nay là phường Hàm Rồng) và gửi tặng ông bài thơ “Người xứ Thanh” được trình bày đẹp mắt, đóng khung gỗ trang trọng. Cử tri và ĐBQH cười nói vui vẻ, chuyện trò rôm rả đầy ấm áp. Với ông Cuông, ĐBQH phải luôn trăn trở trước ý kiến của cử tri, trăn trở với mỗi ý kiến phát biểu tại nghị trường, trăn trở trước mỗi lần ấn nút biểu quyết thông qua một vấn đề quan trọng của đất nước. Ông Cuông quả quyết: “Tôi biết một cánh én không làm nên mùa xuân nhưng một đốm lửa có thể đốt cháy cả một khu rừng. Chính sự trăn trở ấy là ngọn lửa soi đường, tôi luyện bản lĩnh, ý chí của mỗi người ĐBQH vượt qua mọi khó khăn, thách thức, cất lên tiếng nói của ý Đảng - lòng dân, phụng sự mục tiêu chung là phát triển quê hương, đất nước”. ĐBQH Lê Nam (khóa XIII): “Suốt cuộc đời dân biểu của mình, tôi còn nợ nước, nợ dân nhiều điều” Quốc hội là hiện thân sinh động của Nhà nước pháp quyền XHCN và mỗi vị ĐBQH qua các thời kỳ chính là “kho báu” của ký ức nghị trường. Với Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, khóa XIII, ĐBQH Lê Nam, nguyên Ủy viên Ban Kinh tế của Quốc hội, nguyên Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã làm nên “thương hiệu” bởi hàng loạt phát ngôn ấn tượng, được dư luận quan tâm, cử tri đồng tình, ủng hộ. Mỗi kỳ họp Quốc hội khóa XIII diễn ra, cử tri cả nước, các cơ quan thông tấn, báo chí lại xôn xao, háo hức chờ đợi, đợi ĐBQH Lê Nam sẽ “hỏi xoáy, đáp xoay” về vấn đề gì. Những ý kiến phát biểu thẳng thắn, tâm huyết, đầy trách nhiệm với tính khái quát cao, lập luận sắc bén ấy là kết tinh từ bản lĩnh, trí tuệ, sự xông xáo với cơ sở, gần gũi với cử tri. Ông Lê Nam chia sẻ: “Ngay khi bước chân vào nghị trường, nhận lấy tư cách ĐBQH, tôi đã trăn trở rất nhiều về việc mình sẽ làm gì và sẽ đóng góp được gì”. Cuối cùng, ông Lê Nam rút ra được 2 điều cốt lõi. Thứ nhất, ĐBQH, nhất là đại biểu chuyên trách, thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa thì phải có sự sâu sát, hiểu biết sâu rộng về Thanh Hóa, nhất là các vấn đề mang tính cốt yếu về lịch sử, văn hóa, tiềm năng, lợi thế cùng những tồn tại, hạn chế tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. “Ngay ở nghị trường, tôi đã từng khẳng định, tôi tự hào là người Thanh Hóa. Tôi yêu từng cung đường, từng góc phố, những vỉa tầng lịch sử - văn hóa lắng đọng nơi quê hương tôi. Và tôi đau đáu, trăn trở với quê hương trong từng ngày sống”. Có lẽ, tình cảm sâu đậm ấy đã trở thành động lực mạnh mẽ luôn thôi thúc ông trong suốt quá trình hoạt động. Ngoài việc dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, trau dồi kiến thức qua sách vở, cử tri thấy ông vẫn cứ miệt mài, lăn xả với những cuộc tiếp xúc cử tri, giám sát tại cơ sở. Các cuộc giám sát về vấn đề nông dân bỏ ruộng, trả ruộng; các cuộc giám sát liên quan đến các chính sách cho khu vực miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số; những vấn đề đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển Thanh Hóa đã mở ra nhiều vấn đề... Ông muốn hiểu xứ Thanh từ những vỉa tầng sâu nhất, những động thái khẽ khàng nhất; nhìn sâu hơn vào những thân phận, cất lên tiếng nói đồng cảm sâu sắc với ngư dân, nông dân, lâm dân Thanh Hóa... Trước nghị trường, ĐBQH Lê Nam đã từng bày tỏ sự thấu hiểu sâu sắc với nỗi khó khăn, vất vả của người ngư dân mà cất lên tiếng lòng da diết: “Thương người ngư phủ hồn treo cột buồm”... Bên cạnh việc tăng cường giám sát, trong quá trình hoạt động, ĐBQH Lê Nam luôn khẳng định được vai trò, trách nhiệm của mình với cử tri thông qua các đề xuất, kiến nghị, thảo luận, chất vấn tại tổ, trên nghị trường. “Tiếng nói của ĐBQH là tiếng nói nghị trường nên phải biết chọn vấn đề nổi cộm, bức xúc mà dư luận đang quan tâm; truyền tải được tâm tư, nguyện vọng của cử tri, trên tinh thần xây dựng. Mỗi người ĐBQH góp thêm một tiếng nói là thêm một sự tác động với những người đứng đầu, với cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất để giải đáp, giải quyết tâm tư, nguyện vọng, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho cử tri. Tiếng nói của ĐBQH đồng hành cùng Chính phủ, bộ, ngành, cấp ủy chính quyền địa phương giải quyết vấn đề theo hướng tích cực. Đại biểu với họ là trên cùng một con thuyền trách nhiệm”, ông Lê Nam phân tích. Trong suốt quá trình hoạt động Quốc hội đầy nhiệt tâm, say mê của mình, dẫu bất kỳ hoàn cảnh nào, ông Lê Nam cũng chưa bao giờ quên mình là ai, chưa bao giờ quên vai trò, trách nhiệm của ĐBQH. “Tôi đã sống và làm việc hết mình, nỗ lực cố gắng hết mình, đã mang tinh thần, cốt cách của người xứ Thanh ghi dấu ấn trên nghị trường với nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng và phát triển quê hương, đất nước, không phụ lòng tin của Đảng, tình cảm yêu mến của cử tri”, ông Lê Nam bộc bạch. Nói về những điều còn đau đáu, trăn trở, ánh mắt ông Lê Nam như đang nhìn sâu vào nội tâm mình. Ông trải lòng: “Cuộc đời dân biểu của mình còn nhiều món nợ nước, nợ dân mà sức mình có hạn, chẳng thể trả hết được”.