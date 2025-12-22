Xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong kỷ nguyên mới

Từ khi ra đời, Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn khắc ghi và thực hiện trọn vẹn sứ mệnh vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh, điều kiện nào, quân đội ta vẫn luôn hoàn thành tốt ba chức năng cơ bản: đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Đó chính là cội nguồn, là giá trị bền vững làm nên phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.

Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng, hình ảnh người lính Cụ Hồ luôn gắn liền với tinh thần chiến đấu kiên cường, ý chí quyết thắng và sự hy sinh thầm lặng vì độc lập, tự do của dân tộc. Bước vào kỷ nguyên mới, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu ngày càng cao, toàn diện và phức tạp hơn. Song, trong bất cứ điều kiện nào, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn tiếp tục được bồi đắp, tỏa sáng từ chính thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác của cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Thực tiễn cho thấy, cùng với việc không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, quân đội ta còn luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong công tác dân vận, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả dịch bệnh. Trong những năm gần đây, trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và thiên tai cực đoan, hình ảnh người lính không quản hiểm nguy, gian khổ, có mặt ở những nơi khó khăn, nguy hiểm nhất để giúp Nhân dân đã trở nên quen thuộc, thân thương.

Minh chứng sinh động cho phẩm chất cao đẹp ấy là trong quá trình khắc phục hậu quả các cơn bão số 5, 9, 10 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ. Giữa mưa lũ, sạt lở đất, cán bộ, chiến sĩ quân đội đã kịp thời cơ động lực lượng, phương tiện, trực tiếp cứu hộ, cứu nạn, sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân. Không chỉ dừng lại ở đó, quân đội còn tham gia tích cực vào công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ, dọn dẹp môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Đặc biệt, thực hiện Công điện số 234/CĐ-TTg ngày 30/11 về việc phát động, triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua tại các tỉnh miền Trung, lực lượng quân đội đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng Nhân dân. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngày đêm, vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt, trực tiếp tham gia dựng nhà, góp phần giúp người dân sớm có nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Những ngôi nhà nghĩa tình ấy không chỉ là sự hỗ trợ vật chất thiết thực mà còn là biểu hiện sinh động của tình quân - dân keo sơn, gắn bó.

Để mãi xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, nhất là trong kỷ nguyên mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ quân đội phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; nâng cao trình độ chuyên môn, khoa học - công nghệ; giữ gìn và phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong sáng, lành mạnh. Đồng thời, toàn quân cần tiếp tục thực hiện tốt ba chức năng cơ bản, gắn bó mật thiết với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là giá trị tinh thần vô giá, được hun đúc, trui rèn qua thực tiễn đấu tranh cách mạng và tiếp tục được khẳng định, tỏa sáng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Trong kỷ nguyên mới, với truyền thống vẻ vang và quyết tâm chính trị cao, Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục là lực lượng nòng cốt, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, xứng đáng với niềm tin yêu và danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”.

