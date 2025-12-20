“Đi bão” trong trật tự

“Đi bão” mà lại trật tự. Nghe cũng lạ, nhưng là thật.

“Đi bão” là tiếng lóng chỉ việc người dân tự phát đổ ra đường phố ăn mừng chiến thắng trong thể thao, tạo nên không khí cuồng nhiệt, lộn xộn, thậm chí đã có những hậu quả đáng tiếc xảy ra từ những “đêm bão” như thế do người tham gia mất kiểm soát.

Ở TP Thanh Hóa trước đây trong những lần người hâm mộ đổ xuống đường ăn mừng đội bóng nước nhà giành chiến thắng, là những lần rất vất vả của lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự. Nhiều loại phương tiện giao thông, nhiều công cụ tạo âm thanh được người dân huy động để tạo không khí ăn mừng. Họ sẵn sàng vượt đèn đỏ, dừng xe ở giữa ngã tư để nhảy múa. Những nút giao thông như Đại lộ Lê Lợi cắt đường Trần Phú, cắt đường Hạc Thành hay các ngã tư dọc đường Quang Trung, Bà Triệu thường rất hỗn loạn giao thông.

Đêm 18/12/2025, sau chiến thắng của đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan và giành Huy chương Vàng SEA Games 33, dòng người đổ ra đường, xe cộ, cờ, băng rôn vẫn rực rỡ, âm thanh vẫn náo nhiệt. Nhưng điều khác cơ bản là lực lượng làm trật tự không còn phải quá vất vả như các lần trước. Ngã tư Đại lộ Lê Lợi cắt đường Trần Phú chỉ có số ít cảnh sát giao thông đứng ở các phía. Đèn tín hiệu giao thông hoạt động như thường lệ và dòng người dừng lại thẳng băng trước các vạch kẻ giới hạn mỗi khi đèn tín hiệu chuyển đỏ. Người hâm mộ phấn khích, nhưng chẳng có ai vượt lằn ranh để trở thành người vi phạm cả.

Trên phương tiện truyền thông mấy ngày nay cũng xuất hiện nhiều hình ảnh dòng người ở nhiều đô thị dừng chờ tín hiệu giao thông trước vạch ngang giới hạn khi “đi bão”. Hình ảnh tươi mới ấy được tạo nên bởi một công cụ vừa được lực lượng cảnh sát giao thông áp dụng: CameraAI.

Với sự “chính trực” của mình, sau khi vận hành, hệ thống camera áp dụng trí tuệ nhân tạo này đã làm việc một cách “thẳng ngay”, vi phạm là bắt lỗi, tự động truyền dữ liệu về trung tâm xử lý. Những hình ảnh chính xác và tự động ấy đã giúp ngăn lại sự can thiệp của con người, khắc phục sự sai sót của các công đoạn thủ công.

Có thể xem hình ảnh trong đêm người dân xuống đường “đi bão” ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam vừa rồi là bài test về hiệu quả của một công cụ hỗ trợ giao thông mới, góp phần để văn hóa giao thông xanh tươi trở lại trên những con đường đông đúc.

Hạnh Nhiên