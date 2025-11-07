Ba Lan, Romania triển khai hệ thống chống UAV tiên tiến do Mỹ sản xuất

Ba Lan và Romania đang khẩn trương triển khai một hệ thống vũ khí thế hệ mới để đối phó làn sóng máy bay không người lái (UAV), sau hàng loạt vụ xâm nhập không phận NATO gần đây phơi bày điểm yếu phòng thủ của liên minh và làm dấy lên lo ngại an ninh khắp châu Âu.

Ba Lan và Romania triển khai hệ thống vũ khí mới chống UAV. Ảnh: AP.

Hệ thống vũ khí mới do Mỹ sản xuất, gọi là Merops, được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu phòng thủ nhanh chóng và hiệu quả trước các mối đe dọa trên không. Đây là hệ thống chống UAV tiên tiến, đủ nhỏ gọn để có thể vận chuyển bằng xe bán tải, giúp dễ dàng triển khai tại các khu vực biên giới hoặc cơ sở hạ tầng quan trọng.

Hệ thống này sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để định vị, theo dõi và vô hiệu hóa UAV đối phương, ngay cả trong điều kiện tín hiệu GPS hoặc liên lạc bị nhiễu.

Ngoài Ba Lan và Romania, Merops cũng sẽ được triển khai tại Đan Mạch, như một phần trong nỗ lực tăng cường năng lực phòng thủ ở sườn đông của liên minh.

Theo các quan chức NATO, mục tiêu chính của Ba Lan và Romania trong việc triển khai Merops là tăng cường khả năng phòng thủ biên giới của khối, giảm thiểu rủi ro từ các vụ xâm nhập không phận bằng UAV và đảm bảo an ninh cho không phận NATO.

Merops có khả năng phát hiện chính xác, nhắm và bắn hạ UAV nhanh chóng, đồng thời bảo vệ sân bay và cơ sở hạ tầng quan trọng, trong khi chi phí thấp hơn nhiều so với việc điều động máy bay chiến đấu để tiêu diệt mục tiêu.

Theo giới phân tích, việc triển khai hệ thống vũ khí chống UAV này phù hợp với “Lộ trình Sẵn sàng Quốc phòng 2030” của Ủy ban châu Âu, bao gồm sáng kiến “Bức tường máy bay không người lái” nhằm bảo vệ biên giới phía Đông của khối.

Việc triển khai Merops không chỉ tăng cường năng lực phòng thủ mà còn thể hiện sự đoàn kết và chủ động của Ba Lan, Romania và NATO trong ứng phó với các thách thức an ninh hiện đại.

