Chấn chỉnh việc tổ chức hội nghị

Cuối năm, việc họp hành thường làm đau đầu nhiều cán bộ, không chỉ đối với người giữ chức vụ, mà cả cấp chuyên viên.

Một cán bộ lãnh đạo cấp phòng than phiền không đủ người để phân công đi họp. Cuối năm bao nhiêu là việc, việc nào cũng gấp, mà họp thì cũng không bỏ được. Chỉ vắng một cuộc là bị nhắc nhở, thậm chí còn làm ảnh hưởng đến thi đua của đơn vị. Chưa kể, nhiều cuộc họp tổ chức trực tiếp ở xa, việc đi lại chẳng dễ dàng gì. Tỉnh Thanh Hóa gần Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc, nhưng có nhiều hội nghị, tập huấn, bộ, ngành triệu tập vào tận các tỉnh phía trong. Lý do bởi Thanh Hóa thuộc cụm các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung. Thành ra từ chỗ chỉ phải di chuyển hơn trăm cây số, thì đoạn đường phải dài thêm gấp nhiều lần, thời gian cũng kéo dài thêm, chi phí lớn hơn.

Có những hội nghị ban tổ chức triệu tập lãnh đạo sở, ngành, nhưng vì lãnh đạo bận nên cử lãnh đạo cấp phòng, và đến lượt lãnh đạo phòng cũng không bố trí được, đành cử chuyên viên đi dự. Có cán bộ cho biết dự hội nghị mà không nắm được tinh thần hội nghị vì đi dự không đúng vai, sai thành phần, vì thế không tham gia được ý kiến, về cơ quan cũng chẳng biết báo cáo như thế nào. Thậm chí, có những cuộc họp, cực chẳng đã họ phải nhờ người nhận tài liệu, điểm danh thay với ban tổ chức hội nghị... Những cuộc họp như thế không đem lại hiệu quả, vừa gây ức chế, vừa gây tốn kém, lãng phí.

Họp hành cần đi vào thực chất, phát huy hết giá trị. Tinh thần này vừa được Ban Bí thư chỉ đạo tại Kết luận số 226-KL/TW về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Trong đó, yêu cầu phải khắc phục tình trạng hội họp nhiều.

Theo đó, Ban Bí thư yêu cầu hằng năm, trên cơ sở chương trình công tác, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị căn cứ tình hình thực tiễn xây dựng kế hoạch tổ chức các hội nghị. Trong đó, số lượng hội nghị trực tiếp chiếm không quá 40% và số lượng hội nghị trực tuyến không ít hơn 60% tổng số hội nghị trong năm. Không tổ chức các hội nghị nếu không thật sự cần thiết hoặc nội dung đã có văn bản hướng dẫn chi tiết. Các cấp không tổ chức lại hội nghị đã tổ chức theo hình thức truyền hình trực tiếp, trực tuyến đến cơ sở. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể tăng cường điều phối việc tổ chức hội nghị của cấp, ngành, đơn vị mình, tránh trùng lặp, quá tải, tập trung vào thời điểm đầu năm hoặc cuối năm. Khi tổ chức hội nghị xác định rõ quy mô, thành phần tham gia, theo nguyên tắc hội nghị của khối nào thì mời đại biểu khối đó dự. Các hội nghị chuyên môn thì cán bộ phụ trách chuyên môn dự, không mời thành phần không liên quan trực tiếp đến lĩnh vực, nội dung chuyên môn của hội nghị...

Có vẻ như nhiều nơi đang quan niệm việc tổ chức hội nghị càng nhiều càng thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của mình, mà không đánh giá hết tác động của việc lạm dụng tổ chức hội nghị. Đón nhận chủ trương chấn chỉnh việc tổ chức hội nghị, nhiều người bày tỏ đồng tình và chờ đợi việc tiếp thu, thực hiện nghiêm túc từ các cơ quan tổ chức hội nghị.

Tuệ Minh