Biện Thượng phát triển sản phẩm OCOP

Cùng với XDNTM, xã Biện Thượng đã chủ động khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Chương trình đang từng bước khẳng định vai trò là “đòn bẩy” nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Sản phẩm rượu RUCO của hộ ông Nguyễn Văn Chinh đăng ký OCOP 3 sao năm 2025.

Hướng mở nâng giá trị nông sản

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã đã đạt chuẩn NTM ở nhiều cấp độ, Biện Thượng có nền tảng thuận lợi cả về sản xuất nông nghiệp, làng nghề truyền thống và nguồn nhân lực tại chỗ. Triển khai Chương trình OCOP, địa phương tập trung chỉ đạo phát triển các mô hình sản xuất dựa trên lợi thế địa bàn, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong trồng trọt, chăn nuôi nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng, đáp ứng yêu cầu thị trường.

Giai đoạn 2019-2024, xã Biện Thượng có 7 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao trở lên, gồm: Nem dê nướng Khương Đạo, mật ong Duyên Bắc, trà Sâm Báo Thảo Nga, miến gạo Long Hưng, mật ong Dũng Trường, hạt sen Tình Huấn, gạo nếp hạt cau Lộc Thịnh; trong đó, gạo nếp hạt cau Lộc Thịnh được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao. Năm 2025, xã có thêm 1 sản phẩm đăng ký OCOP 3 sao là rượu RUCO của hộ ông Nguyễn Văn Chinh ở thôn Đồng Lừ. Các sản phẩm OCOP của xã không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh mà còn từng bước mở rộng thị trường ra các địa phương lân cận, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời khẳng định uy tín, thương hiệu nông sản đặc trưng của Biện Thượng.

Ông Nguyễn Văn Chinh, chủ cơ sở rượu Chinh Phương chia sẻ: “Với mong muốn nối tiếp nghề truyền thống của gia đình và đưa hương vị quê hương đến gần hơn với người tiêu dùng, tôi đã tìm tòi, học hỏi kỹ thuật nấu rượu ở nhiều nơi, kết hợp kinh nghiệm gia truyền để tạo nên dòng rượu ổi đặc trưng, hòa quyện giữa rượu nếp thủ công và trái ổi chín mọng được trồng trên chính mảnh đất quê nhà”.

Để tạo đột phá trong sản xuất nông nghiệp, xã Biện Thượng đã đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung; thực hiện dồn đổi ruộng đất, mở rộng ô thửa lớn, ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa vào sản xuất, qua đó nâng cao năng suất, giảm chi phí, tăng chất lượng sản phẩm. Cùng với đó, các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được khuyến khích phát triển. Nhiều hộ dân, cơ sở sản xuất đã đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt, nhà màng, nhà lưới, áp dụng quy trình quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương xây dựng các sản phẩm OCOP có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Xã cũng chú trọng đầu tư hoàn thiện hạ tầng phục vụ sản xuất như giao thông nội đồng, hệ thống thủy lợi, công trình phụ trợ cho các vùng trồng trọt, chăn nuôi tập trung. Nhiều sản phẩm chủ lực như gạo nếp hạt cau, mật ong, miến gạo, hạt sen... đang được định hướng phát triển theo hướng hàng hóa, gắn với truy xuất nguồn gốc và xây dựng tiêu chuẩn chất lượng.

Phát triển OCOP theo chiều sâu

Bước vào giai đoạn 2026-2030, xã Biện Thượng xác định phát triển sản phẩm OCOP theo hướng chọn lọc - nâng chất - bền vững, gắn với mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2028. Theo đó, địa phương tập trung công nhận lại các sản phẩm có tiềm năng và thị trường ổn định như gạo nếp hạt cau, hạt sen khô, mật ong, miến gạo; đồng thời phát triển các sản phẩm mới dựa trên lợi thế vùng nguyên liệu và tập quán sản xuất của người dân như dầu lạc vừng, tinh bột nghệ, bánh lá răng bừa.

Điểm đáng chú ý là sự chuyển dịch từ tư duy “chạy theo số lượng sao” sang chú trọng giá trị thực của sản phẩm gồm chất lượng, an toàn thực phẩm, mẫu mã, câu chuyện sản phẩm và khả năng tiêu thụ lâu dài. Đây chính là yếu tố then chốt để OCOP trở thành trụ cột kinh tế nông thôn, lấy hiệu quả kinh tế làm mục tiêu xuyên suốt.

Chủ tịch UBND xã Biện Thượng Nguyễn Văn Hùng khẳng định: "Phát triển OCOP không tách rời chương trình XDNTM. Ngược lại, OCOP đang góp phần trực tiếp nâng cao thu nhập cho người dân, tạo việc làm tại chỗ, thúc đẩy kinh tế hộ, kinh tế hợp tác phát triển. Để OCOP thực sự trở thành động lực cho kinh tế nông thôn, các chủ thể sản xuất cần chủ động đổi mới tư duy, đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và mở rộng kênh tiêu thụ; chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ về đào tạo, xúc tiến thương mại và kết nối thị trường".

Phát triển sản phẩm OCOP ở xã Biện Thượng không chỉ là câu chuyện của những sản phẩm được gắn sao, mà là quá trình tạo dựng nền tảng kinh tế nông thôn bền vững, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống Nhân dân. Đây cũng là hướng đi phù hợp để xã hiện thực hóa mục tiêu XDNTM nâng cao, phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa và xã hội trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Tô Hà