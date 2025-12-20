An ninh Biển Đen căng thẳng sau vụ UAV trinh sát nghi của Nga rơi tại Thổ Nhĩ Kỳ

Các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã phát hiện xác một máy bay không người lái trinh sát, nghi là loại Orlan-10 của Nga, rơi tại tỉnh Kocaeli, chỉ cách thành phố Istanbul khoảng 50 km. Đây là sự cố drone thứ hai xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trong vòng một tuần. Sự xuất hiện liên tiếp của các thiết bị bay không người lái (UAV) lạ trong không phận Thổ Nhĩ Kỳ đã đẩy mức độ cảnh báo an ninh tại khu vực Biển Đen lên ngưỡng cao nhất kể từ đầu năm 2025.

Máy bay không người lái bị nghi của Nga rơi ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn: Clash Report

Chiếc drone được người dân địa phương tìm thấy ngày 19/12 tại một cánh đồng thuộc quận Cubuklubala, tỉnh Kocaeli. Dựa trên các mảnh vỡ tại hiện trường, Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ bước đầu xác định đây là mẫu Orlan-10 – dòng drone trinh sát tầm trung đa năng phổ biến của quân đội Nga.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy chiếc máy bay bị hư hỏng nặng, đặc biệt là phần cánh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ và Tổ chức Tình báo Quốc gia (MİT) đã phong tỏa hiện trường và thu giữ các mảnh vỡ để phân tích.

Đây là sự cố drone thứ hai xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trong vòng một tuần. Trước đó, vào ngày 15/12/2025, các máy bay chiến đấu F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ một drone “mất kiểm soát” không xác định danh tính xâm nhập từ hướng Biển Đen.

Một máy bay chiến đấu F16 của Thổ Nhĩ Kỳ bay lượn trên các tàu hải quân trong cuộc tập trận hải quân thường niên của NATO ngoài khơi bờ biển phía tây Địa Trung Hải của Thổ Nhĩ Kỳ, thứ Năm, ngày 15 tháng 9 năm 2022. Ảnh: AP

Nga đang tăng cường sử dụng UAV từ bán đảo Crimea để theo dõi các tàu vận tải của Ukraine. Việc UAV “đi lạc” sâu vào Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy cường độ hoạt động trinh sát đang ở mức dày đặc.

Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có đường bờ biển phía Bắc giáp Ukraine, đã duy trì quan hệ chặt chẽ với cả Kiev và Moskva kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022. Tuy nhiên, dù giữ vai trò trung gian hòa giải nhưng Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu có những động thái cứng rắn hơn. Việc điều động F-16 bắn hạ UAV vào ngày 15/12 là thông điệp mạnh mẽ rằng Ankara sẽ không ngần ngại sử dụng vũ lực để bảo vệ chủ quyền.

Trước đó, Ngày 13/12, Tổng thống Erdoğan cảnh báo Biển Đen không nên trở thành “khu vực đối đầu” giữa Nga và Ukraine.

Nhật Lệ

Nguồn: Euromaidanpress,Themoscowtimes