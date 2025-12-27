Nga công bố kế hoạch hiện đại hóa bộ ba hạt nhân

Nga sẽ hiện đại hóa bộ ba hạt nhân, tăng cường năng lực lục quân và xây dựng hệ thống phòng không toàn diện trong khuôn khổ Chương trình vũ khí quốc gia giai đoạn 2027 - 2036.

Nga sẽ hiện đại hóa bộ ba hạt nhân trong giai đoạn từ 2027-2026. Ảnh: Tass

Theo các tài liệu do Điện Kremlin công bố ngày 26/12, Nga dự kiến hiện đại hóa bộ ba hạt nhân và phát triển hệ thống phòng không toàn diện trong khuôn khổ Chương trình vũ khí quốc gia giai đoạn 2027–2036.

Tài liệu nhấn mạnh, “sự chú trọng đặc biệt được dành cho việc tăng cường năng lực của lục quân, duy trì và hiện đại hóa bộ ba hạt nhân, xây dựng hệ thống phòng không toàn diện, đồng thời thúc đẩy tiềm năng xuất khẩu vũ khí và trang thiết bị quân sự của Nga”.

Chương trình vũ khí quốc gia là văn kiện hoạch định dài hạn, quy định việc phát triển, sản xuất và duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu của vũ khí, khí tài quân sự và trang thiết bị chuyên dụng. Chương trình này được Tổng thống Nga phê duyệt 5 năm một lần và có hiệu lực trong 10 năm.

Văn kiện tính đến mọi mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Nga, cả hiện hữu lẫn tiềm tàng trong tương lai. Tính đến tháng 12/2025, các tham số của Chương trình vũ khí quốc gia giai đoạn 2027–2036 đã được hoàn thiện và sẵn sàng trình phê duyệt.

Bộ ba hạt nhân của Nga bao gồm tên lửa phóng từ mặt đất, tên lửa phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược, đảm bảo khả năng răn đe hạt nhân linh hoạt và bền vững (Hình ảnh được tạo bằng AI)

Theo Điện Kremlin, mục tiêu của chương trình bao gồm việc tái trang bị quân đội một cách có hệ thống, dựa trên kinh nghiệm tác chiến thực tế và các thách thức an ninh toàn cầu hiện nay, đồng thời bao quát toàn bộ phổ vũ khí tiên tiến.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết lực lượng hạt nhân của Nga hiện đã được hiện đại hóa ở mức 92%, đồng thời khẳng định chưa có quốc gia nào khác trên thế giới đạt được tỷ lệ tương tự. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Nga mới đây thông báo hệ thống tên lửa siêu vượt âm Oreshnik đã được đưa vào trạng thái trực chiến.

Bích Hồng

Nguồn: AA, TASS, The Caspian Post