Lịch nghỉ Tết Dương lịch của học sinh Thanh Hóa

Ngày 26/12, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa ban hành Công văn số 5244/SGDĐT-VP về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2026.

Ảnh minh họa.

Theo đó, các đơn vị, trường học được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Năm ngày 1/1/2026 đến hết Chủ nhật ngày 4/1/2026 (làm bù vào thứ Bảy ngày 10/1/2026).

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị trường học, trước ngày nghỉ tổng vệ sinh trường, lớp học sạch sẽ, gọn gàng; rà soát, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, an ninh trường học.

Trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch, các đơn vị thực hiện nghiêm việc trực và bảo vệ; phối hợp chặt chẽ với công an các xã, phường để đảm bảo an toàn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng chống cháy nổ; duy trì công tác trực, sẵn sàng triển khai các phương án, nhiệm vụ được phân công; phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, giáo dục học sinh, trọng tâm là thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, không tham gia các tệ nạn xã hội...

Sau dịp nghỉ Tết, các đơn vị, trường học khẩn trương ổn định nền nếp dạy và học, thực hiện đảm bảo chương trình giảng dạy, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục theo đúng kế hoạch và hướng dẫn của ngành.

Linh Hương