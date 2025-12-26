Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Lịch nghỉ Tết Dương lịch của học sinh Thanh Hóa

Linh Hương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 26/12, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa ban hành Công văn số 5244/SGDĐT-VP về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2026.

Lịch nghỉ Tết Dương lịch của học sinh Thanh Hóa

Ngày 26/12, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa ban hành Công văn số 5244/SGDĐT-VP về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2026.

Lịch nghỉ Tết Dương lịch của học sinh Thanh Hóa

Ảnh minh họa.

Theo đó, các đơn vị, trường học được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Năm ngày 1/1/2026 đến hết Chủ nhật ngày 4/1/2026 (làm bù vào thứ Bảy ngày 10/1/2026).

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị trường học, trước ngày nghỉ tổng vệ sinh trường, lớp học sạch sẽ, gọn gàng; rà soát, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, an ninh trường học.

Trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch, các đơn vị thực hiện nghiêm việc trực và bảo vệ; phối hợp chặt chẽ với công an các xã, phường để đảm bảo an toàn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng chống cháy nổ; duy trì công tác trực, sẵn sàng triển khai các phương án, nhiệm vụ được phân công; phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, giáo dục học sinh, trọng tâm là thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, không tham gia các tệ nạn xã hội...

Sau dịp nghỉ Tết, các đơn vị, trường học khẩn trương ổn định nền nếp dạy và học, thực hiện đảm bảo chương trình giảng dạy, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục theo đúng kế hoạch và hướng dẫn của ngành.

Linh Hương

Tin liên quan:

Từ khóa:

#Trường học #nghỉ tết dương lịch #Thanh hóa #Chính quyền địa phương #An toàn giao thông #Nếp sống văn minh #Cơ sở vật chất #Kế hoạch #Quy định #trật tự an toàn xã hội

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Xã miền núi chuyển mình nhờ cây trồng chủ lực

Xã miền núi chuyển mình nhờ cây trồng chủ lực

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Từ những diện tích đất canh tác kém hiệu quả, người dân xã Xuân Du đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang phát triển cây riềng, cây đào gắn với nhu cầu thị trường. Sự chuyển hướng này không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với...
Xin đừng “ham của rẻ”

Xin đừng “ham của rẻ”

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Thêm một vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm đặc biệt nghiêm trọng vừa được phát hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông và quản lý thị trường kiểm tra một ô tô phát hiện trên xe...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh