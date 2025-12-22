Sức khỏe và văn hóa doanh nghiệp

Thông tin thưởng tết 2026 mà nhiều địa phương vừa công bố cho thấy “sức khỏe” doanh nghiệp đã phục hồi hoặc là văn hóa doanh nghiệp đang tăng cao.

Cụ thể, mức thưởng tết ở những doanh nghiệp đã công bố cao nhất lên tới 200 triệu đồng và thấp nhất cũng 100.000 đồng/người. Chưa có doanh nghiệp nào cho biết không thưởng tết hoặc thưởng bằng hàng hóa thay tiền như một số tết trước.

Bình quân mức thưởng tết dương lịch và âm lịch 2026 cho người lao động mà các địa phương đã công bố cho thấy mức thưởng tăng nhẹ so với tết 2025. Đây là điều ít nhiều gây bất ngờ. Bởi trước đó nhiều người dự đoán mức thưởng tết năm nay ở nhiều doanh nghiệp, nhiều địa phương có thể sẽ “kịch đáy” và mức thưởng bình quân cũng sẽ bị kéo tụt sâu. Lý do là bởi những tác động rất bất lợi của thiên tai trong nước và sự ảm đạm của thị trường thế giới đối với nhiều ngành hàng.

Thông thường, việc thưởng tết được chủ doanh nghiệp đưa ra phụ thuộc vào mức tăng trưởng của nền kinh tế cũng như tình hình sản xuất, kinh doanh của từng doanh nghiệp trong năm. Với mức thưởng tết như vừa công bố cho thấy “sức khỏe” của nhiều doanh nghiệp đã “khỏe” hơn chúng ta tưởng. Hoặc là một giả thiết khác, tầm nhìn và văn hóa doanh nghiệp ở nhiều doanh nghiệp đã tăng cao.

Cơ bản các chủ doanh nghiệp đều nhận thức rõ tài sản lớn nhất của doanh nghiệp chính là người lao động. Tạo cảm hứng làm việc và gắn bó với doanh nghiệp từ người lao động là thành công của doanh nghiệp. Trong giai đoạn 2020-2022, khi dịch bệnh COVID-19 hoành hành, nhiều chuỗi cung ứng bị đứt gãy, doanh nghiệp không có đơn hàng, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn cố gắng giữ chân người lao động bằng chính sách tài chính linh hoạt để tính đường dài khôi phục sản xuất sau đại dịch. Có những chủ doanh nghiệp đã phải cầm cố đủ mọi tài sản để có tiền duy trì đội ngũ công nhân, và họ đã đúng khi nhận được cái kết có hậu.

Gần đây, chúng ta cũng biết đến nhiều “góc khuất” ở doanh nghiệp, dù sản xuất, kinh doanh không như ý, nhưng cuối năm nhiều chủ doanh nghiệp vẫn công bố mức thưởng tết hậu hĩnh. Có những chủ doanh nghiệp đã chấp nhận đi vay ngân hàng để thưởng cho người lao động. Bởi họ hiểu, với phần đa người lao động, đi làm cả năm chỉ trông vào đồng tiền thưởng để lo tết. Người lao động sẽ vui khi được thưởng tết và còn vui hơn khi tiền thưởng tết năm sau cao hơn năm trước.

Việc thưởng tiền trước tết cũng giúp chủ động được nguồn lao động sau tết. Những năm gần đây có nhiều doanh nghiệp rất vất vả vì công nhân nhảy việc, nghỉ việc sau tết. Rơi vào tình cảnh ấy là bởi họ không có biện pháp “giữ chân mềm” đối với công nhân.

Mức thưởng tết năm 2026 với những gì đã công bố, chừng mực nào đó có thể xem là bức tranh phản chiếu “sức khỏe” đang lên của doanh nghiệp, và cao hơn, văn hóa doanh nghiệp đang ngày càng được coi trọng.

Tuệ Minh