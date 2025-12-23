Hotline: 0822.173.636   |

Triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp

(Baothanhhoa.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm vừa chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các xã, phường về việc triển khai thực hiện Kết luận số 221-KL/TW ngày 28/11/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Người dân đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bá Thước. Ảnh: Khánh Linh

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm giao các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các xã, phường tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các kết luận, chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh về xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường, thường xuyên quán xuyến và trực tiếp chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ, nội dung công việc thuộc lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách; tăng cường đi cơ sở nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, nhất là trong việc xử lý trụ sở, tài sản công dôi dư, bảo đảm các công việc được triển khai đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu chất lượng.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ; trực tiếp theo dõi, kiểm tra tiến độ và chất lượng thực hiện công việc; chủ động xử lý hoặc tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực, địa bàn được giao, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng buông lỏng lãnh đạo, chậm trễ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo yêu cầu, tiến độ của Trung ương và theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 22498/UBND-THĐT ngày 17/12/2025.

Giao các sở, ban, ngành cấp tỉnh khẩn trương rà soát toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của tỉnh theo ngành, lĩnh vực phụ trách để tham mưu, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung kịp thời, góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, bảo đảm sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của tỉnh; khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, chưa phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, ưu tiên các lĩnh vực: Tài chính - ngân sách; đất đai và quy hoạch; cải cách hành chính và chuyển đổi số; phát triển khoa học - công nghệ; tổ chức bộ máy, cán bộ, chế độ, chính sách; giáo dục, đào tạo, y tế; đặc biệt chú trọng hiện đại hóa hạ tầng số, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cấp xã và sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ mới.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan, đẩy mạnh việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan, đơn vị thuộc khối chính quyền trong hệ thống chính trị của tỉnh.

