Phát triển chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm OCOP

Sau 7 năm phát triển, Chương trình OCOP Thanh Hóa đã góp phần phát triển sản phẩm chủ lực của địa phương, từng bước chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ sang liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, có truy xuất nguồn gốc, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Sản phẩm OCOP 3 sao Mật ong hoa rừng ngập mặn xã Nga Sơn được tiêu thụ hiệu quả theo chuỗi giá trị. Ảnh: Lê Thanh

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 121 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung với diện tích gần 1.125ha bao gồm cây ăn quả, rau màu, lúa, các vùng chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản... Qua đó thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư dự án với quy mô lớn, tạo việc làm và nâng cao thu nhập của người dân. Xuất phát từ những vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đã phát triển được 661 sản phẩm OCOP; trong đó, chiếm hơn 60% là các sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm, đồ uống... có thể cung cấp cho nhu cầu tiêu thụ hàng ngày của người dân.

Tại xã Nga Sơn - địa phương được đánh giá tiên phong trong xây dựng những vùng sản xuất nông nghiệp tập trung có quy mô lớn, đã khẳng định được chất lượng các sản phẩm nông nghiệp, trong đó có nhiều sản phẩm được công nhận nhãn hiệu tập thể và chứng nhận VietGAP như dưa hấu xứ đảo Mai An Tiêm, rau an toàn, mật ong hoa rừng ngập mặn... Đây cũng là những sản phẩm thế mạnh của địa phương và là sản phẩm nền tảng để địa phương hỗ trợ, phát triển thành sản phẩm OCOP. Nhờ đó, đến nay, xã đã phát triển được 25 sản phẩm OCOP.

Để sản phẩm OCOP bảo đảm chất lượng, UBND xã đã tăng cường công tác quản lý và giám sát tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm. Đồng thời tạo điều kiện, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học - công nghệ, xây dựng thương hiệu, bảo hộ sở hữu trí tuệ, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP đối với các chủ thể. Các sản phẩm OCOP được xếp hạng đã duy trì chất lượng, các điều kiện, quy định về tem, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Công ty CP Nông nghiệp Vạn Hoa, xã Nga Sơn đang sở hữu chuỗi liên kết sản xuất mật ong, rau củ quả an toàn. Trong đó, với các sản phẩm mật ong, công ty đã liên kết cung ứng giống, vật tư nuôi ong cho hàng chục hộ dân địa phương, nâng tổng quy mô đàn ong lên hàng nghìn đàn. Cùng với đó, công ty thực hiện quy trình sản xuất nghiêm ngặt khép kín từ nuôi, chăm sóc đến thu hoạch sản phẩm để bảo đảm chu trình sạch, an toàn, chất lượng. Nhờ đó, sản phẩm mật ong được công nhận chất lượng 3 sao, đã được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường, ước tính khoảng 10.000 lít/năm, doanh thu 1,5 tỷ đồng.

Nhằm nâng cao tính cạnh tranh và giá trị kinh tế cho sản phẩm OCOP, nhiều chủ thể đã chú trọng đăng ký mã số, mã vạch cho sản phẩm; quan tâm mẫu mã, bao bì đóng gói, nhãn mác, chứng nhận về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, sở hữu trí tuệ, khoa học công nghệ, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử...

Mặc dù phát triển ở xã miền núi Luận Thành, song các sản phẩm của tổ hợp tác sản xuất Hương Quê vẫn đăng ký mã số, mã vạch cho sản phẩm; quan tâm mẫu mã, bao bì đóng gói, nhãn mác, chứng nhận về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, sở hữu trí tuệ, khoa học công nghệ, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử... Tổ trưởng tổ sản xuất Hương Quê Quách Thị Anh cho biết: “Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến quy trình sản xuất an toàn từ nguyên liệu đến thành phẩm. Việc xây dựng chuỗi liên kết góp phần nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của các thành viên và hộ tham gia. Nguồn nguyên liệu húng chanh và các thảo dược khác tổ hợp tác đã liên kết với các hộ nông dân trên địa bàn sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, đầu tư máy móc vào khâu chế biến để tạo ra sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường”.

Theo đánh giá của Tổ Quản lý Chương trình OCOP (Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM), việc xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm OCOP là một trong những giải pháp thiết thực, không chỉ giúp các chủ thể chủ động được nguồn nguyên liệu để cung ứng theo nhu cầu của thị trường, mà còn giúp chủ thể duy trì, bảo đảm được chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quy định. Hiện nay, có khoảng 65% chủ thể đã xây dựng được các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, hầu hết các sản phẩm này đều phát triển bảo đảm doanh thu, lợi nhuận, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương.

Để thúc đẩy việc phát triển sản phẩm OCOP từ chuỗi liên kết sản xuất, tỉnh đã triển khai hàng loạt chính sách đồng bộ, thiết thực, hỗ trợ toàn diện từ khâu tổ chức sản xuất, ứng dụng công nghệ đến tiêu thụ và xây dựng thương hiệu. Trong đó, tập trung chuyển giao công nghệ, áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất tiên tiến như VietGAP, GlobalGAP, HACCP, ISO nâng cao chất lượng các sản phẩm, đáp ứng yêu cầu khắt khe từ các thị trường trong và ngoài nước. Đồng thời, chú trọng xúc tiến thương mại, đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn bộ quá trình từ sản xuất, truy xuất nguồn gốc, quản lý chất lượng đến giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm, từ đó duy trì và phát triển bền vững các chuỗi giá trị được hình thành.

Lê Thanh