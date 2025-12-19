Phương án sắp xếp các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch sắp xếp các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Ban Quản lý) theo Kết luận số 83-KL/TU ngày 29/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chuyển nguyên trạng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trực thuộc UBND tỉnh về trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp.

Phương án sắp xếp

Tổ chức lại các Ban Quản lý dự án chuyên ngành trực thuộc UBND tỉnh. Cụ thể như sau:

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tiếp nhận 8 Ban Quản lý dự án khu vực (Sầm Sơn, Đông Sơn, Quảng Xương, Nông Cống, Nghi Sơn, Như Thanh, Như Xuân, Thọ Xuân) và tổ chức lại thành các phòng trực thuộc Ban.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tiếp nhận 9 Ban Quản lý dự án khu vực (Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Thường Xuân, Triệu Sơn) và tổ chức lại thành phòng trực thuộc Ban.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp nhận 9 Ban Quản lý dự án khu vực (Hậu Lộc, Nga Sơn, Hà Trung, Bỉm Sơn, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc, Yên Định, Thạch Thành) và tổ chức lại thành phòng trực thuộc Ban.

Thành lập Ban Quản lý dự án trực thuộc UBND cấp xã khi đáp ứng yêu cầu tự bảo đảm chi thường xuyên theo cơ chế tự chủ, về năng lực, kinh nghiệm trong quản lý dự án theo quy định.

6 nguyên tắc khi sắp xếp các Ban Quản lý

Sắp xếp Ban Quản lý nhằm tinh gọn bộ máy, chuyên nghiệp hóa hoạt động quản lý dự án và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, phục vụ vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Quá trình triển khai thực hiện phải đảm bảo sự kế thừa, liên tục trong thực hiện các dự án chuyển tiếp, không làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ, an toàn thi công và tiến độ thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, dự án đầu tư công.

Trước khi cấp có thẩm quyền phê duyệt các đề án sắp xếp của từng đơn vị, các Ban Quản lý, nhất là các Ban Quản lý khu vực tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao, hoàn thành dứt điểm các dự án chuyển tiếp do đơn vị làm chủ đầu tư hoặc nhiệm vụ tư vấn quản lý dự án có khả năng đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm lộ trình giải ngân vốn đầu tư công theo quy định. Thực hiện chốt số liệu, bàn giao tài chính, tài sản của các Ban Quản lý khu vực trước ngày 31/12/2025.

Việc chuyển giao, kiện toàn các Ban Quản lý dự án trực thuộc UBND tỉnh được thực hiện đồng bộ với việc thành lập Ban Quản lý trực thuộc UBND cấp xã, đáp ứng yêu cầu kiện toàn lại tổ chức bộ máy, rà soát, bố trí lại nhân sự bảo đảm hình thành đội ngũ nhân sự được chuyên môn hóa ở các Ban Quản lý dự án chuyên ngành; đồng thời, tăng cường nguồn nhân lực hỗ trợ cấp xã trong công tác quản lý dự án đầu tư.

Việc thành lập Ban Quản lý trực thuộc UBND các xã, phường cần căn cứ yêu cầu cấp thiết của thực tiễn; số lượng, quy mô đầu tư các dự án, nguồn thu ngân sách địa phương, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn của địa phương; khả năng đáp ứng yêu cầu tự bảo đảm chi kinh phí hoạt động theo cơ chế tự chủ; năng lực, kinh nghiệm quản lý dự án theo quy định, trước khi xem xét, quyết 3 định việc thành lập Ban Quản lý dự án trực thuộc UBND cấp xã theo các quy định hiện hành của pháp luật và theo thẩm quyền.

Sau sắp xếp, các Ban Quản lý cấp tỉnh, cấp xã phải được tổ chức và hoạt động theo quy định, tự bảo đảm chi thường xuyên, có đủ điều kiện năng lực, chứng chỉ hành nghề và kinh nghiệm để quản lý các dự án theo đúng quy định pháp luật về xây dựng.

Để bảo đảm thực hiện việc sắp xếp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, các Ban Quản lý tạm dừng bổ nhiệm, tuyển dụng, tiếp nhận, thuyên chuyển, điều động viên chức làm việc tại đơn vị cho đến khi hoàn thành việc sắp xếp.

Báo cáo UBND tỉnh phương án bố trí, bổ nhiệm nhân sự trước 15/1/2026

Sở Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, các Ban Quản lý trực thuộc UBND tỉnh và UBND các xã, phường trong việc chuyển giao, giải thể, kiện toàn cơ cấu tổ chức và thành lập mới đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định; hoàn thành trước ngày 25/12/2025.

Đồng thời, Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu, báo cáo UBND tỉnh phương án bố trí, bổ nhiệm nhân sự các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý, bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh và báo cáo, đề xuất đối với các nhân sự, chức danh thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/1/2026.

Nguyên Mai