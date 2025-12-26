Xin đừng “ham của rẻ”

Thêm một vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm đặc biệt nghiêm trọng vừa được phát hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông và quản lý thị trường kiểm tra một ô tô phát hiện trên xe vận chuyển hơn 270 thùng cá khoai trọng lượng trên 7 tấn.

Số cá này được nhập từ Trung Quốc, dự kiến giao cho các thương lái tại nhiều tỉnh. Trước đó, lái xe đã giao 101 thùng với trọng lượng hơn 2 tấn cho ba thương lái tại phường Sầm Sơn. Kiểm tra các cơ sở đã nhận hàng, lực lượng chức năng thu giữ 181 thùng cá khoai đông lạnh, trọng lượng hơn 3,3 tấn, gồm số hàng vừa giao và hàng tồn kho, nâng tổng số lượng cá khoai bị thu giữ trong vụ việc lên tới hơn 10 tấn. Mẫu cá khoai được gửi kiểm nghiệm cho thấy toàn bộ số cá đều chứa formol với hàm lượng từ 90 đến 105 mg/kg. Đây là hợp chất độc hại, bị cấm sử dụng trong chế biến, bảo quản thực phẩm. Sử dụng thực phẩm chứa formol có thể gây tổn thương đường tiêu hóa, viêm loét dạ dày, thực quản và nguy hiểm đến sức khỏe.

Nhiều người đã làm một phép tính, nếu chuyến hàng này trót lọt, một gia đình chỉ sử dụng khoảng 1kg cá khoai, thì sẽ có khoảng 10.000 gia đình bị nhiễm độc. Nếu lượng cá này được cung cấp vào các điểm ăn uống tập trung thì số lượng người bị nhiễm độc còn lớn hơn.

Dù số cá nhiễm độc đã được thu hồi, những rõ ràng niềm tin của người tiêu dùng vào sự lành mạnh, an toàn của thị trường thì chưa thể vãn hồi. Sau những vụ giá đỗ ngâm hóa chất với số lượng lớn bị phát hiện. Sau những con tôm, cá, gà, vịt bị tiêm chất bảo quản, chất làm đầy bị phát giác, những con cá khoai chứa formol với số lượng lớn tiếp tục trở thành nỗi ám ảnh người tiêu dùng.

Thị trường ngày càng phức tạp và khó lường. Sự quản lý, xử lý của các cơ quan chức năng là không thể thiếu, nhưng không đồng nghĩa tuyệt đối. Lợi nhuận kích thích các hành vi gian dối và lòng tham là cầu nối để hàng giả, hàng bẩn, hàng hóa độc hại thẩm lậu vào thị trường, tấn công từng bữa ăn. Người tiêu dùng đòi hỏi sản phẩm sạch, nhưng thói quen tiêu dùng có phần tham lam của nhiều người lại chính là chất xúc tác để hàng hóa không an toàn đến gần với họ hơn.

Những con cá khoai nhập khẩu từ Trung Quốc hiện có giá chỉ 37.000 đồng/kg, khi bán ra thị trường khoảng 130.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với cá khoai tự nhiên trong nước, hiện có giá từ 250.000 đến 350.000 đồng/kg. Vì “ham của rẻ”, không ít người mua sẵn sàng chấp nhận rủi ro.

Nhằm nâng cao phòng vệ bản thân đối với hàng hóa “bẩn”, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng; kiến thức, sự tỉnh táo của mỗi cá nhân, còn phải bằng cách tự diệt lòng tham trong tiêu dùng. Có câu “của rẻ là của ôi” - mỗi người hãy nhận thức rằng hàng tốt sẽ không có giá bán rẻ đến mức bất thường. Chỉ khi diệt tư tưởng “ham của rẻ” thì mới thoát khỏi ma trận của hàng hóa “bẩn”.

Tuệ Minh