Anh cử quân đội bảo vệ Bỉ sau loạt xâm nhập UAV bí ẩn

Quân đội Anh sẽ triển đội ngũ chuyên gia chống thiết bị bay không người lái (UAV) tới Bỉ để hỗ trợ nước này đối phó với các vụ xâm nhập UAV gần sân bay và căn cứ quân sự, giữa bối cảnh lo ngại về các chiến dịch “chiến tranh lai” ở châu Âu.

Quân đội Anh sẽ triển đội ngũ chuyên gia chống UAV tới Bỉ để hỗ trợ đối phó với các vụ xâm nhập UAV. Ảnh: The Sun

Tham mưu trưởng Liên quân Anh Richard Knighton ngày 10/11 thông báo London sẽ triển khai thiết bị và chuyên gia chống drone tới Bỉ, sau nhiều tuần xuất hiện các UAV không xác định gần sân bay và căn cứ quân sự. Ông Knighton nói trong một cuộc phỏng vấn với BBC: “Chúng tôi chưa xác định được nguồn gốc các drone, và phía Bỉ cũng vậy, nhưng chúng tôi sẽ hỗ trợ bằng thiết bị và năng lực sẵn có”.

Trong tuần qua, sân bay quốc tế Brussels và Liège – một trong những sân bay hàng hóa lớn nhất châu Âu – buộc phải tạm ngừng hoạt động do các vụ xâm nhập này. Một trong những khu vực drone xuất hiện là gần căn cứ quân sự nơi lưu trữ vũ khí hạt nhân của Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết, việc cử đội chuyên gia Không quân Hoàng gia sang Bỉ nhằm “ngăn chặn các hoạt động UAV trái phép, bảo vệ hạ tầng quan trọng và không phận của đồng minh NATO.”

Các vụ UAV gần đây khiến nhiều sân bay châu Âu phải tạm ngừng cất – hạ cánh. Ảnh: The Sun

Các vụ UAV gần đây khiến nhiều sân bay châu Âu phải tạm ngừng cất – hạ cánh, và một số nguồn tin cho rằng một phần các vụ việc có liên quan tới hoạt động chiến tranh lai của Nga, dù Moscow bác bỏ mọi cáo buộc. Ngoài Bỉ, các vụ xâm nhập tương tự đã xảy ra tại Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch và Đức, các đồng minh NATO từng hỗ trợ Ukraine trong chiến tranh với Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken nhận định, một số vụ việc có thể là “hoạt động gián điệp” mà các cá nhân nghiệp dư không thể thực hiện. Ông bày tỏ sự cảm kích với Anh: “Việc cử đội chống drone tới Bỉ củng cố an ninh tập thể và thể hiện sự đoàn kết trong chống lại các mối đe dọa lai.”

Các chuyên gia quân sự Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế thông qua NATO để ngăn chặn các mối đe dọa lai. Việc triển khai đội chống drone của Anh tới Bỉ là phần mới nhất trong nỗ lực tăng cường an ninh hàng không và quân sự châu Âu, trong bối cảnh mối đe dọa từ các phương thức chiến tranh lai ngày càng phức tạp và khó lường. Đây là một hình thức chiến tranh hiện đại kết hợp nhiều phương thức như tấn công quân sự, chiến tranh thông tin, chiến tranh mạng, chiến tranh kinh tế và các công cụ ngoại giao để làm suy yếu đối phương.

Bích Hồng

Nguồn: Euronews , The Sun