Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Anh cử quân đội bảo vệ Bỉ sau loạt xâm nhập UAV bí ẩn

Bích Hồng
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Quân đội Anh sẽ triển đội ngũ chuyên gia chống thiết bị bay không người lái (UAV) tới Bỉ để hỗ trợ nước này đối phó với các vụ xâm nhập UAV gần sân bay và căn cứ quân sự, giữa bối cảnh lo ngại về các chiến dịch “chiến tranh lai” ở châu Âu.

Anh cử quân đội bảo vệ Bỉ sau loạt xâm nhập UAV bí ẩn

Quân đội Anh sẽ triển đội ngũ chuyên gia chống thiết bị bay không người lái (UAV) tới Bỉ để hỗ trợ nước này đối phó với các vụ xâm nhập UAV gần sân bay và căn cứ quân sự, giữa bối cảnh lo ngại về các chiến dịch “chiến tranh lai” ở châu Âu.

Tin liên quan:

Anh cử quân đội bảo vệ Bỉ sau loạt xâm nhập UAV bí ẩn

Quân đội Anh sẽ triển đội ngũ chuyên gia chống UAV tới Bỉ để hỗ trợ đối phó với các vụ xâm nhập UAV. Ảnh: The Sun

Tham mưu trưởng Liên quân Anh Richard Knighton ngày 10/11 thông báo London sẽ triển khai thiết bị và chuyên gia chống drone tới Bỉ, sau nhiều tuần xuất hiện các UAV không xác định gần sân bay và căn cứ quân sự. Ông Knighton nói trong một cuộc phỏng vấn với BBC: “Chúng tôi chưa xác định được nguồn gốc các drone, và phía Bỉ cũng vậy, nhưng chúng tôi sẽ hỗ trợ bằng thiết bị và năng lực sẵn có”.

Trong tuần qua, sân bay quốc tế Brussels và Liège – một trong những sân bay hàng hóa lớn nhất châu Âu – buộc phải tạm ngừng hoạt động do các vụ xâm nhập này. Một trong những khu vực drone xuất hiện là gần căn cứ quân sự nơi lưu trữ vũ khí hạt nhân của Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết, việc cử đội chuyên gia Không quân Hoàng gia sang Bỉ nhằm “ngăn chặn các hoạt động UAV trái phép, bảo vệ hạ tầng quan trọng và không phận của đồng minh NATO.”

Anh cử quân đội bảo vệ Bỉ sau loạt xâm nhập UAV bí ẩn

Các vụ UAV gần đây khiến nhiều sân bay châu Âu phải tạm ngừng cất – hạ cánh. Ảnh: The Sun

Các vụ UAV gần đây khiến nhiều sân bay châu Âu phải tạm ngừng cất – hạ cánh, và một số nguồn tin cho rằng một phần các vụ việc có liên quan tới hoạt động chiến tranh lai của Nga, dù Moscow bác bỏ mọi cáo buộc. Ngoài Bỉ, các vụ xâm nhập tương tự đã xảy ra tại Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch và Đức, các đồng minh NATO từng hỗ trợ Ukraine trong chiến tranh với Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken nhận định, một số vụ việc có thể là “hoạt động gián điệp” mà các cá nhân nghiệp dư không thể thực hiện. Ông bày tỏ sự cảm kích với Anh: “Việc cử đội chống drone tới Bỉ củng cố an ninh tập thể và thể hiện sự đoàn kết trong chống lại các mối đe dọa lai.”

Các chuyên gia quân sự Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế thông qua NATO để ngăn chặn các mối đe dọa lai. Việc triển khai đội chống drone của Anh tới Bỉ là phần mới nhất trong nỗ lực tăng cường an ninh hàng không và quân sự châu Âu, trong bối cảnh mối đe dọa từ các phương thức chiến tranh lai ngày càng phức tạp và khó lường. Đây là một hình thức chiến tranh hiện đại kết hợp nhiều phương thức như tấn công quân sự, chiến tranh thông tin, chiến tranh mạng, chiến tranh kinh tế và các công cụ ngoại giao để làm suy yếu đối phương.

Bích Hồng

Nguồn: Euronews , The Sun

Tin liên quan:
  • Anh cử quân đội bảo vệ Bỉ sau loạt xâm nhập UAV bí ẩn
    Nga lên tiếng về nghi vấn liên quan đến UAV trên các sân bay Bỉ

    Ngày 6/11, Nga đã lên tiếng phản bác những nghi vấn cho rằng Moscow đứng sau các vụ xuất hiện máy bay không người lái (UAV) làm gián đoạn hoạt động tại một số sân bay ở Bỉ. Phía Nga khẳng định đây là “những cáo buộc vô căn cứ”, đồng thời cáo buộc phương Tây đang lợi dụng các sự cố an ninh để “thổi phồng căng thẳng” và “bôi nhọ” Nga trong bối cảnh quan hệ hai bên ngày càng leo thang.

  • Anh cử quân đội bảo vệ Bỉ sau loạt xâm nhập UAV bí ẩn
    Bỉ báo động sau loạt máy bay không người lái xâm nhập căn cứ hạt nhân của NATO

    Giới chức Bỉ và các đồng minh NATO đang gióng lên hồi chuông cảnh báo, sau khi nhiều máy bay không người lái chưa xác định liên tiếp xâm nhập căn cứ không quân Kleine Brogel, một trong những địa điểm quân sự nhạy cảm nhất châu Âu, được cho là nơi lưu trữ vũ khí hạt nhân của Mỹ.

  • Anh cử quân đội bảo vệ Bỉ sau loạt xâm nhập UAV bí ẩn
    “Bức tường máy bay không người lái” của châu Âu: Tham vọng và hiện thực

    Trong phát biểu vào ngày 23/10 với tờ Newsweek, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nhận định, các sáng kiến mới nhằm củng cố năng lực phòng thủ trước máy bay không người lái (drone) của các quốc gia nằm dọc sườn phía đông của NATO là “tham vọng lớn nhưng không thể bất khả xâm phạm”. “Một bức tường drone không thể xuyên thủng là điều chưa thể đạt được trong thời điểm này,” ông Pistorius phát biểu, nhấn mạnh mục tiêu thực tế là giảm thiểu số lượng drone có thể xâm nhập vào không phận châu Âu.

Từ khóa:

#UAV #Bộ trưởng Quốc phòng Anh #Quân đội #Sân bay #Căn cứ quân sự #thiết bị bay không người lái #Hỗ trợ #Bảo vệ

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Bước đi thận trọng của Thổ Nhĩ Kỳ với khí đốt Nga

Bước đi thận trọng của Thổ Nhĩ Kỳ với khí đốt Nga

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Bayraktar vừa xác nhận Ankara đã gia hạn thêm một năm các hợp đồng nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga sắp hết hạn, trong bối cảnh quốc gia liên lục địa Á-Âu đang tích cực đa dạng hóa nguồn cung và giảm dần sự...
Thái Lan cảnh báo về nồng độ bụi mịn PM 2.5 tăng cao

Thái Lan cảnh báo về nồng độ bụi mịn PM 2.5 tăng cao

Môi trường
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 4/12, Trung tâm Truyền thông Kiểm soát Ô nhiễm (PCC) thuộc Cục Kiểm soát Ô nhiễm Thái Lan (PCD) cho biết nồng độ bụi mịn PM 2.5 ở Thái Lan đã vượt tiêu chuẩn ở một số khu vực (màu cam), đặc biệt là ở Bangkok và các khu vực lân cận....
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh