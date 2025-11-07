Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Các sân bay Bỉ, Thụy Điển đình chỉ hoạt động do UAV xâm nhập

Thanh Giang
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Nhiều sân bay lớn ở châu Âu, trong đó có Brussels (Bỉ) và Gothenburg (Thụy Điển) đã buộc phải đình chỉ hoạt động bay sau khi ghi nhận sự xuất hiện của các thiết bị bay không người lái trong phạm vi gần.

Các sân bay Bỉ, Thụy Điển đình chỉ hoạt động do UAV xâm nhập

Nhiều sân bay lớn ở châu Âu, trong đó có Brussels (Bỉ) và Gothenburg (Thụy Điển) đã buộc phải đình chỉ hoạt động bay sau khi ghi nhận sự xuất hiện của các thiết bị bay không người lái trong phạm vi gần.

Tin liên quan:

Các sân bay Bỉ, Thụy Điển đình chỉ hoạt động do UAV xâm nhập

Sân bay quốc tế Brussels, Bỉ. Ảnh WION.

Tại Bỉ, giao thông hàng không bị gián đoạn trong khoảng 30 phút kể từ 21h23 ngày 6.11 theo giờ địa phương, do phát hiện một thiết bị bay không người lái (drone) gần sân bay quốc tế Brussels. Cơ quan kiểm soát không lưu quốc gia Bỉ Skeyes cho biết các hoạt động đã trở lại bình thường.

Ngay sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken cho hay Bỉ sẽ nỗ lực tăng cường giám sát không phận sau nhiều lần phát hiện thiết bị bay không người lái (UAV) bay qua các sân bay và căn cứ quân sự.

Chỉ hai ngày trước, các thiết bị bay không người lái bí ẩn cũng đã khiến 2 sân bay ở Brussels và Liege phải đóng cửa tạm thời. Trước tình hình này, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đã triệu tập họp khẩn với Hội đồng An ninh Quốc gia để thảo luận về các sự cố nghiêm trọng gây gián đoạn hoạt động bay này. Ngoài ra, Bỉ cũng yêu cầu Đức hỗ trợ và Bộ Quốc phòng Đức thông báo sẽ cung cấp hỗ trợ khẩn cấp để giúp Bỉ đối phó với các mối đe dọa từ UAV.

Trước đó, nhiều sân bay và một căn cứ không quân ở Bỉ cũng bị ảnh hưởng vì UAV và buộc phải đóng cửa.

Tại Thụy Điển, sân bay Landvetter ở Gothenburg – sân bay lớn thứ hai cả nước cũng phải dừng toàn bộ các chuyến bay trong ngày 6/11 sau khi nhân viên kiểm soát không lưu phát hiện “một hoặc nhiều drone” trong khu vực. Cơ quan kiểm soát không lưu quốc gia cho biết các chuyến bay đã bị hủy hoặc chuyển hướng, trong khi cảnh sát mở cuộc điều tra về hành vi phá hoại hàng không.

Các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã ở trong tình trạng cảnh báo cao trong những tuần gần đây sau khi xuất hiện các UAV và các vụ xâm nhập không phận khác, xảy ra tại các sân bay ở Copenhagen, Munich và khu vực Baltic. Khoảng 20 UAV đã xâm nhập không phận Ba Lan vào tháng 9.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, The Guardian.

Tin liên quan:
  • Các sân bay Bỉ, Thụy Điển đình chỉ hoạt động do UAV xâm nhập
    Nga lên tiếng về nghi vấn liên quan đến UAV trên các sân bay Bỉ

    Ngày 6/11, Nga đã lên tiếng phản bác những nghi vấn cho rằng Moscow đứng sau các vụ xuất hiện máy bay không người lái (UAV) làm gián đoạn hoạt động tại một số sân bay ở Bỉ. Phía Nga khẳng định đây là “những cáo buộc vô căn cứ”, đồng thời cáo buộc phương Tây đang lợi dụng các sự cố an ninh để “thổi phồng căng thẳng” và “bôi nhọ” Nga trong bối cảnh quan hệ hai bên ngày càng leo thang.

Từ khóa:

#Sân bay #UAV #thiết bị bay không người lái #Thụy điển #Bộ Quốc phòng Đức #Châu Âu #Bộ trưởng quốc phòng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Bước đi thận trọng của Thổ Nhĩ Kỳ với khí đốt Nga

Bước đi thận trọng của Thổ Nhĩ Kỳ với khí đốt Nga

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Bayraktar vừa xác nhận Ankara đã gia hạn thêm một năm các hợp đồng nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga sắp hết hạn, trong bối cảnh quốc gia liên lục địa Á-Âu đang tích cực đa dạng hóa nguồn cung và giảm dần sự...
Thái Lan cảnh báo về nồng độ bụi mịn PM 2.5 tăng cao

Thái Lan cảnh báo về nồng độ bụi mịn PM 2.5 tăng cao

Môi trường
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 4/12, Trung tâm Truyền thông Kiểm soát Ô nhiễm (PCC) thuộc Cục Kiểm soát Ô nhiễm Thái Lan (PCD) cho biết nồng độ bụi mịn PM 2.5 ở Thái Lan đã vượt tiêu chuẩn ở một số khu vực (màu cam), đặc biệt là ở Bangkok và các khu vực lân cận....
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh