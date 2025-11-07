Các sân bay Bỉ, Thụy Điển đình chỉ hoạt động do UAV xâm nhập

Nhiều sân bay lớn ở châu Âu, trong đó có Brussels (Bỉ) và Gothenburg (Thụy Điển) đã buộc phải đình chỉ hoạt động bay sau khi ghi nhận sự xuất hiện của các thiết bị bay không người lái trong phạm vi gần.

Sân bay quốc tế Brussels, Bỉ. Ảnh WION.

Tại Bỉ, giao thông hàng không bị gián đoạn trong khoảng 30 phút kể từ 21h23 ngày 6.11 theo giờ địa phương, do phát hiện một thiết bị bay không người lái (drone) gần sân bay quốc tế Brussels. Cơ quan kiểm soát không lưu quốc gia Bỉ Skeyes cho biết các hoạt động đã trở lại bình thường.

Ngay sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken cho hay Bỉ sẽ nỗ lực tăng cường giám sát không phận sau nhiều lần phát hiện thiết bị bay không người lái (UAV) bay qua các sân bay và căn cứ quân sự.

Chỉ hai ngày trước, các thiết bị bay không người lái bí ẩn cũng đã khiến 2 sân bay ở Brussels và Liege phải đóng cửa tạm thời. Trước tình hình này, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đã triệu tập họp khẩn với Hội đồng An ninh Quốc gia để thảo luận về các sự cố nghiêm trọng gây gián đoạn hoạt động bay này. Ngoài ra, Bỉ cũng yêu cầu Đức hỗ trợ và Bộ Quốc phòng Đức thông báo sẽ cung cấp hỗ trợ khẩn cấp để giúp Bỉ đối phó với các mối đe dọa từ UAV.

Trước đó, nhiều sân bay và một căn cứ không quân ở Bỉ cũng bị ảnh hưởng vì UAV và buộc phải đóng cửa.

Tại Thụy Điển, sân bay Landvetter ở Gothenburg – sân bay lớn thứ hai cả nước cũng phải dừng toàn bộ các chuyến bay trong ngày 6/11 sau khi nhân viên kiểm soát không lưu phát hiện “một hoặc nhiều drone” trong khu vực. Cơ quan kiểm soát không lưu quốc gia cho biết các chuyến bay đã bị hủy hoặc chuyển hướng, trong khi cảnh sát mở cuộc điều tra về hành vi phá hoại hàng không.

Các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã ở trong tình trạng cảnh báo cao trong những tuần gần đây sau khi xuất hiện các UAV và các vụ xâm nhập không phận khác, xảy ra tại các sân bay ở Copenhagen, Munich và khu vực Baltic. Khoảng 20 UAV đã xâm nhập không phận Ba Lan vào tháng 9.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, The Guardian.