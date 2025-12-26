Luận Thành đột phá tư duy, đưa dịch vụ công đến gần dân qua nhịp cầu số

Chuyển đổi số giờ đây không còn là những khái niệm xa vời mà đã hiện hữu trong từng giao dịch hành chính ở xã Luận Thành, qua đó từng bước làm thay đổi bộ mặt vùng quê từ tư duy quản lý đến cách tiếp cận dịch vụ của người dân.

Người dân đến giao dịch tại Trung tâm PVHCC xã Luận Thành.

Hơn 1 năm trở về trước, người dân xã Luận Thành phải vượt đường sá xa xôi, mang theo tập hồ sơ đến trụ sở UBND xã và chờ đợi cả buổi để thực hiện thủ tục hành chính (TTHC). Nhưng từ khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã ra đời, với trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, không gian làm việc hiện đại, dáng dấp của một trung tâm hành chính thông minh đã và đang mang đến nhiều tiện ích cho người dân.

Cầm trên tay kết quả thủ tục mai táng phí cho bố đẻ, ông Phạm Văn Quyết, thôn Sơn Minh được cán bộ, công chức (CBCC) Trung tâm PVHCC xã Luận Thành nhiệt tình hướng dẫn nộp hồ sơ và nhận kết quả ngay sau 3 ngày. Ông Quyết phấn khởi, cho biết: “Trung tâm PVHCC xã đặt ngay trụ sở thuận tiện cho người dân đến giao dịch, giải quyết TTHC. Mặc dù áp lực công việc cao, nhưng CBCC của trung tâm luôn niềm nở, thân thiện, nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ người dân chúng tôi đăng ký TTHC. Hồ sơ TTHC được trung tâm giải quyết nhanh gọn, giúp người dân không phải đi lại nhiều lần”.

Phó Chủ tịch UBND xã Luận Thành Lê Hữu Giáp cho biết: "Ngay sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, xã Luận Thành đã chủ động rà soát, sắp xếp, kiện toàn bộ máy để tập trung toàn lực cho việc thực thi nhiệm vụ được giao. Xã đã sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất hiện đang còn sử dụng tốt để tránh lãng phí tài sản công, trong đó Trung tâm PVHCC được nâng cấp, sửa chữa khang trang, nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp".

Theo đó, Trung tâm PVHCC xã được đầu tư 5 máy tính có kết nối internet, mạng trực tuyến, mạng LAN, cài đặt các phần mềm chuyên ngành, bàn ghế phục vụ người dân đến giải quyết TTHC. Ngoài ra trung tâm còn bố trí 1 máy vi tính tra cứu, công khai dịch vụ công trực tuyến và 1 cán bộ trực để hướng dẫn người dân, doanh nghiệp trong việc tra cứu các TTHC và nộp hồ sơ dịch vụ công.

Trong không gian của trung tâm bố trí 5 khu vực, gồm: khu vực nhà chờ, khu vực tiếp nhận và trả kết quả, khu vực số hóa dành cho công dân, khu vực tra cứu TTHC và khu vực dành cho người yếu thế. Bố trí CBCC phụ trách các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, tư pháp - hộ tịch trực tiếp nhận và giải quyết TTHC cho người dân. Đồng thời, trung tâm ban hành 15 văn bản chỉ đạo điều hành hoạt động của trung tâm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp. Duy trì hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng để tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung về chuyển đổi số; hỗ trợ, hướng dẫn người dân trong quá trình thực hiện giải quyết TTHC. Việc tiếp cận dịch vụ công giờ đây được thực hiện theo tiêu chí “3 không”: không khoảng cách, không giấy tờ thừa và không dùng tiền mặt. Người dân có thể dễ dàng truy cập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc hệ thống thông tin của tỉnh để nộp hồ sơ trực tuyến. Các thủ tục như khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn hay xác nhận tình trạng hôn nhân hiện đã được liên thông hoàn toàn, giúp giảm tối đa thời gian chờ đợi. 100% CBCC xã có tài khoản và sử dụng thường xuyên hệ thống quản lý văn bản, thư điện tử công vụ.

Đổi mới lề lối làm việc từ mệnh lệnh hành chính sang hành chính phục vụ người dân, từ ngày 1/7 đến giữa tháng 12/2025, Trung tâm PVHCC xã Luận Thành đã tiếp nhận 1.994 hồ sơ TTHC, trong đó có 1.946 hồ sơ trực tuyến. Kết quả đã giải quyết 1.959 hồ sơ TTHC, trong đó giải quyết trước hạn 1.308 hồ sơ, đúng hạn 650 hồ sơ, quá hạn 1 hồ sơ, số lượng hồ sơ đang giải quyết 35 hồ sơ. Việc giảm bớt thời gian thực hiện thủ tục rườm rà đã giúp CBCC xã có thêm thời gian để đi sâu, đi sát cơ sở, giải quyết những nguyện vọng chính đáng của người dân.

Bài và ảnh: Khắc Công