Thông xe đường hầm cao tốc dài nhất thế giới tại Trung Quốc

Đường hầm cao tốc dài nhất thế giới ở Trung Quốc mang tên Thiên Sơn Thắng Lợi đã chính thức thông xe vào ngày 26/12.

Đường cao tốc Urumqi-Yuli ở Khu tự trị Tân Cương Duy Ngô Nhĩ, Trung Quốc, ngày 23/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Với chiều dài 22,13km, vượt qua dãy núi Thiên Sơn ở trung tâm Khu tự trị Tân Cương Duy Ngô Nhĩ, Tây Bắc Trung Quốc, đường hầm Thiên Sơn Thắng Lợi góp phần rút ngắn thời gian di chuyển đường núi trước đây từ vài giờ xuống chỉ còn 20 phút.

Bên cạnh đó, đường hầm mới này còn giúp giải quyết tình trạng nhiều xe tải chở than, nông sản và sản phẩm gia súc mắc kẹt trên các con đường núi uốn khúc giữa phía Bắc và phía Nam núi Thiên Sơn đóng băng trong mùa Đông.

Đường hầm dài nhất thế giới này là dự án quan trọng của đường cao tốc Urumqi-Yuli, nối từ thủ phủ Urumqi ở miền Bắc Tân Cương đến huyện Yuli, miền Nam Tân Cương.

Như vậy, với việc Thiên Sơn Thắng Lợi chính thức thông xe, đường cao tốc G0711 Urumqi-Yuli cũng đã đi vào hoạt động cùng ngày./.

Theo TTXVN