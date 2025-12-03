Mỹ triển khai 11 tàu chiến và 15.000 quân áp sát Venezuela

Theo một video của Newsmax, Mỹ đã triển khai 11 tàu chiến, khoảng 15.000 quân và tàu sân bay USS Gerald R. Ford ngoài khơi bờ biển Venezuela. Sự hiện diện quy mô lớn này củng cố khả năng răn đe và các lựa chọn phản ứng nhanh của Mỹ trên khắp vùng Caribe.

Hình ảnh từ video tường thuật của Newsmax nêu chi tiết việc triển khai 11 tàu chiến của Hải quân Mỹ và 15.000 quân ngoài khơi bờ biển Venezuela. Ảnh: ArmyRecognition

Một video từ Newsmax cho thấy 11 tàu chiến, khoảng 15.000 quân nhân, và tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ đang di chuyển vào vị trí. Newsmax trích dẫn các cảnh quay tại hiện trường và thông tin tóm tắt cho biết nhóm tàu ​​sân bay USS Gerald R. Ford được trang bị vũ khí đầy đủ, mang theo hơn 100 máy bay và được hỗ trợ bởi hơn 4.000 tấn đạn dược, một cấu hình mà Lầu Năm Góc coi là nền tảng linh hoạt cho khả năng răn đe, hỗ trợ khủng hoảng và ổn định khu vực.

Newsmax công bố những thước phim và bình luận độc quyền từ tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ chỉ vài tuần trước khi tàu được triển khai, bao gồm một phân đoạn có sự góp mặt của Bộ trưởng Hải quân John Phelan, người xác nhận nhóm tác chiến đã được huấn luyện cho nhiệm vụ này. Tàu sân bay USS Gerald R. Ford lớn nhất và tiên tiến nhất về mặt công nghệ trong hạm đội Mỹ, có thể phóng máy bay chiến đấu mỗi 60 giây. Con tàu được hộ tống bởi một đội tàu khu trục lớp Arleigh Burke, nhiều tàu được trang bị hàng chục tên lửa hành trình Tomahawk, có khả năng làm tê liệt các căn cứ không quân và cơ sở hạ tầng chiến lược của đối phương chỉ trong vòng vài phút sau khi được lệnh phóng.

Trong khi Lầu Năm Góc công khai mô tả nhiệm vụ này là một chiến dịch chống ma túy quy mô lớn nhắm vào các tàu buôn ma túy có liên hệ với các băng đảng xuất phát từ vùng biển Venezuela, thì quy mô và khoảng cách cho thấy những mục tiêu chiến lược rộng lớn hơn. Việc Tổng thống Donald Trump đơn phương tuyên bố không phận Venezuela là vùng cấm bay do Mỹ áp đặt gần đây càng làm tăng thêm sự leo thang địa chính trị. Các nhà phân tích quốc phòng lưu ý, một tuyên bố như vậy, nếu không có sự phối hợp của khu vực hoặc Liên hợp quốc, sẽ tạo nên sự thay đổi sâu sắc trong chính sách của Mỹ đối với Venezuela và có khả năng tạo tiền đề cho việc thực thi vũ lực.

Nhiều nguồn tin quốc phòng xác nhận “lệnh cảnh báo” đã được ban hành cho các lực lượng Mỹ trong khu vực, một bước đi đặt các đơn vị vào tình trạng báo động cao trước nguy cơ giao tranh quân sự. Việc sử dụng ngôn ngữ như “sẵn sàng toàn diện” trong các thông tin liên lạc nội bộ ngụ ý rằng các cuộc không kích, phong tỏa hoặc đột kích có mục tiêu đang được xem xét theo các quy tắc giao tranh mở rộng. Sau khi chính phủ Mỹ chính thức chỉ định một số băng đảng ma túy có liên hệ với Venezuela là các tổ chức khủng bố nước ngoài, ngưỡng pháp lý cho các hành động phủ đầu hoặc trả đũa đã giảm đáng kể.

Chính quyền Tổng thống Venezuela Maduro đã đáp trả bằng những hành động cứng rắn, kích hoạt các trạm radar ven biển, di chuyển các phương tiện hải quân vào vị trí phòng thủ và triển khai các hệ thống giám sát không người lái trên các tuyến đường biển quan trọng. Trong một tuyên bố trên truyền hình, Tổng thống Maduro cáo buộc Mỹ đang chuẩn bị một “cuộc bao vây trên biển” và cảnh báo sẽ “trả đũa bất đối xứng” nếu lực lượng Mỹ xâm phạm chủ quyền của Venezuela. Mặc dù các phương tiện hải quân và không quân của Venezuela phần lớn vẫn còn lạc hậu và số lượng hạn chế, các nhà phân tích quân sự cảnh báo rằng ngay cả một cuộc giao tranh bị tính toán sai lầm cũng có thể châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng khu vực rộng lớn.

Chiến dịch được mang tên “Southern Spear”, đánh dấu đợt huy động hải quân lớn nhất của Mỹ ở Tây Bán cầu kể từ cuộc chiến Iraq năm 2003. Các quan chức Bộ Tư lệnh Miền Nam của Mỹ vẫn giữ im lặng, viện dẫn lý do an ninh, nhưng xác nhận việc phối hợp với các đơn vị tình báo, tác chiến đặc biệt và hậu cần vẫn đang được tiến hành. Sự hiện diện của các nền tảng tác chiến điện tử và ISR (tình báo, giám sát, trinh sát) trong khu vực càng cho thấy một cách tiếp cận đa lĩnh vực, có thể bao gồm các yếu tố gây nhiễu mạng và tín hiệu.

Nguồn: ArmyRecognition/Newsmax