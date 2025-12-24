Hai cảnh sát thiệt mạng do đánh bom ở Moscow, gần địa điểm vụ ám sát tướng Nga

Hai sĩ quan cảnh sát giao thông Nga và một người khác đã thiệt mạng do một thiết bị nổ ở Moscow, không xa nơi một vị tướng Nga bị ám sát hồi đầu tuần này.

Hiện trường vụ nổ khiến hai cảnh sát và một người khác thiệt mạng ở Moscow, ngày 24/12/2025. Ảnh: Sputnik

Vụ việc xảy ra đêm qua ở phía nam thủ đô Moscow. Theo Ủy ban Điều tra, hai sĩ quan cảnh sát phát hiện một người khả nghi gần xe cảnh sát và tiến lại điều tra, sau đó xảy ra một vụ nổ, khiến cả ba người thiệt mạng. Vụ án đang được điều tra như một vụ mưu sát sĩ quan cảnh sát.

Hôm 22/12, Trung tướng Fanil Sarvarov đã thiệt mạng tại cùng khu phố khi một quả bom cài dưới xe ông phát nổ. Các nhà điều tra cho biết lực lượng đặc nhiệm Ukraine có thể đứng sau vụ tấn công, mặc dù chưa có thông tin nào cho thấy mối liên hệ trực tiếp giữa vụ việc mới nhất và vụ việc này. Trước đó, các quan chức Nga đã cảnh báo rằng cuộc xung đột ở Ukraine là nguồn cung cấp vũ khí nguy hiểm, bao gồm cả chất nổ, cho thị trường chợ đen.

Truyền thông Nga đã xác định danh tính hai sĩ quan thiệt mạng, cả hai đều ở độ tuổi khoảng 25. Một trong hai người được cho là có vợ và một con gái nhỏ.

Người thứ ba bị nghi ngờ sở hữu thiết bị nổ tự chế, được kích nổ một cách cố ý hoặc vô tình sau khi đội tuần tra ngăn chặn kế hoạch có thể liên quan đến việc đặt bom dưới xe cảnh sát.

Hàng loạt các nhân vật quân sự Nga và những người ủng hộ cuộc chiến ở Ukraine đã bị ám sát trong cuộc xung đột kéo dài gần bốn năm. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho biết họ chịu trách nhiệm về một số vụ tấn công này.

Theo Reuters, RT