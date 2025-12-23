Thanh Hóa có tân Phó Viện trưởng VKSND tỉnh

Sáng 23/12, VKSND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ công bố vào trao Quyết định của VKSND tối cao điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Hồ Đức Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa.

Dự lễ công bố có các đồng chí: Hồ Đức Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao công bố Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao đã công bố Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Quang Hải, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Ninh Bình giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng tân Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi lễ, các đồng chí: Hồ Đức Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Hồ Đức Anh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao đồng chí Lê Quang Hải được tín nhiệm phân công nhiệm vụ mới; đồng thời nhấn mạnh, đây cũng là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm cao đối với đồng chí Lê Quang Hải.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Hồ Đức Anh phát biểu giao nhiệm vụ.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao đề nghị đồng chí Lê Quang Hải cần đề cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh nghề nghiệp, trau dồi hơn nữa trình độ chuyên môn, đạo đức, lối sống; tích cực, chủ động, sáng tạo, nêu cao tinh thần đoàn kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Trong đó thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ của VKSND tối cao đã đề ra; nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án dân sự, hành chính; phòng chống oan sai và chống bỏ lọt tội phạm. Phối hợp, nắm chắc tình hình tội phạm, đấu tranh xử lý đúng, chặt chẽ, đảm bảo ổn định chính trị, an toàn trật tự xã hội.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao mong muốn đồng chí Lê Quang Hải cùng tập thể lãnh đạo VKSND tỉnh Thanh Hóa đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các ngành tư pháp địa phương để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh công tác xây dựng ngành kiểm sát, đồng chí Lê Quang Hải cần quan tâm công tác xây dựng Đảng, làm tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với VKSND tỉnh Thanh Hóa.

Tân Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa Lê Quang Hải phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa Lê Quang Hải bày tỏ sự cảm ơn khi nhận được sự tín nhiệm, động viên của VKSND tối cao, của các ban, ngành.

Đồng chí Lê Quang Hải cam kết sẽ tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; chấp hành triệt để sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo VKSND tối cao, của Tỉnh ủy, của Ban Thường vụ Đảng ủy và Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo VKSND tỉnh.

Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, gương mẫu trong tu dưỡng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm lời dạy của Bác Hồ đối với người cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; nêu cao tinh thần trách nhiệm, liêm chính, kỷ cương, kỷ luật công vụ.

Chủ động nghiên cứu, tích cực đổi mới tư duy và phương pháp công tác; luôn cầu thị, khiêm tốn học hỏi, lắng nghe ý kiến góp ý, nhanh chóng tiếp cận thực tiễn công tác tại địa phương; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan hữu quan trên địa bàn tỉnh, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025- 2030.

Quốc Hương