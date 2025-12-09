Dấu ấn chuyển đổi số ở Hạc Thành

Phường Hạc Thành là địa phương có hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và viễn thông chất lượng cao, đồng bộ và hiện đại, với nhiều tiện ích tiên tiến nhất so với các xã, phường trong tỉnh. Phát huy thế mạnh này, Hạc Thành đã chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo và triển khai thực hiện, tạo dấu ấn nổi bật trong chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hạc Thành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Lấy chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, phục vụ tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, ngay sau khi thành lập đơn vị hành chính mới, UBND phường đã thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số gồm 19 thành viên, Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo 15 thành viên, thành lập 125 tổ công nghệ số cộng đồng ở 125 tổ dân phố, với 375 thành viên. UBND phường cũng đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các doanh nghiệp công nghệ thông tin, viễn thông tổ chức nhiều buổi tập huấn cho cán bộ, công chức của phường và các tổ công nghệ số cộng đồng về chuyển đổi số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, sử dụng phần mềm dùng chung, chữ ký số chuyên dùng... để vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp.

Tại Hạc Thành, mạng cáp quang băng thông rộng đã được triển khai rộng khắp đến 100% tổ dân phố, tỷ lệ dân số được phủ sóng thông tin di động đạt 100%. Các trạm BTS công nghệ băng rộng di động 4G, 5G được triển khai diện rộng, đáp ứng được nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước và nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông, internet chất lượng cao của doanh nghiệp và người dân. Các trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm an toàn thông tin, kết nối ổn định, thông suốt. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến với 6 điểm cầu tại phường phát huy hiệu quả, tạo môi trường hội họp hiện đại, thuận tiện, triển khai các cuộc họp nhanh chóng, nhất là trong các tình huống khẩn cấp.

Các dữ liệu số như định danh điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử, BHYT, địa chỉ số, đất đai... đã và đang thực hiện theo chủ trương của Trung ương, các bộ, ngành và của tỉnh. Để xây dựng chính quyền số, tất cả cán bộ, công chức, viên chức của phường đã thực hiện tiếp nhận, luân chuyển, xử lý văn bản đi, văn bản đến, trình duyệt, ký số, phát hành văn bản trên phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Toàn bộ văn bản và hồ sơ công việc được thực hiện trên môi trường mạng giúp cho hoạt động của cơ quan, phòng, ban, đơn vị công khai, minh bạch, nhanh chóng, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. UBND phường thường xuyên rà soát toàn bộ các chức danh, vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức để cấp mới, cấp bổ sung chữ ký số chuyên dùng của Ban Cơ yếu Chính phủ, phục vụ việc ký số hồ sơ, văn bản điện tử trên môi trường mạng. Hiện nay, tỷ lệ văn bản điện tử có ký số đạt 100%. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường được đầu tư hệ thống trang thiết bị đồng bộ, gồm máy lấy số tự động, máy tính, máy in, máy scan... để xử lý công việc được hiệu quả.

Để xây dựng xã hội số, UBND phường phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông đẩy mạnh tuyên truyền để người dân giảm việc thanh toán bằng tiền mặt trong sử dụng các dịch vụ hành chính công, mua bán trực tuyến, thanh toán hóa đơn... Thanh toán không dùng tiền mặt đang ngày càng trở nên phổ biến trong các cơ sở giáo dục, cơ sở y tế và trong chi trả chính sách an sinh xã hội.

Chị Nguyễn Thị Yến ở phố Thành Yên, phường Quảng Phú có con đang học lớp 5 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, phường Hạc Thành, cho biết: “Trong năm học này, nhà trường không thu tiền các khoản đóng góp bằng tiền mặt như trước. Tất cả các khoản thu từ tiền bán trú hằng tháng đến danh mục các khoản đóng góp đầu năm, nhà trường đều công khai rõ ràng và tạo mã QR cho từng học sinh. Phụ huynh chỉ cần quét mã QR là sẽ hiện lên số tiền cần nộp của con mình, rất nhanh chóng và tiện lợi”.

Thúc đẩy phát triển kinh tế, UBND phường đã hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX, hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi sang sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên các nền tảng số. UBND phường triển khai nhiều hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp thay đổi quy trình sản xuất, ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại, hiệu quả. Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ sản xuất nông nghiệp đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử và tạo lập các trang facebook, zalo... để quảng bá, giới thiệu, cung cấp thông tin sản phẩm, mở rộng thị trường kinh doanh. Mô hình chợ 4.0 tiếp tục được triển khai bằng nhiều hình thức như hướng dẫn tiểu thương cách tạo mã QR, hướng dẫn Nhân dân thanh toán không dùng tiền mặt bằng Smart banking, Mobile money...

Với lợi thế của phường trung tâm, đô thị của cả tỉnh, Hạc Thành tiếp tục phấn đấu tạo nhiều dấu ấn nổi bật trong chuyển đổi số, phục vụ tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đóng góp lớn vào sự phát triển của tỉnh.

Bài và ảnh: Thu Vui