Ấn Độ phóng vệ tinh nặng nhất lịch sử, mở rộng tham vọng không gian thương mại

Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO) ngày 24/12 đã phóng thành công tên lửa LVM3 mang theo vệ tinh viễn thông BlueBird-6 nặng 6.100 kg cho khách hàng Mỹ, lập kỷ lục tải trọng lớn nhất từng được đưa lên quỹ đạo từ lãnh thổ Ấn Độ, và đánh dấu bước tiến quan trọng trong tham vọng thương mại hóa ngành vũ trụ nước này.

Tên lửa LVM3M6 của Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO) chuẩn bị phóng tàu vũ trụ BlueBird Block-2 từ Trung tâm Vũ trụ Satish Dhawan, Sriharikota. Ảnh: PTI

Tên lửa LVM3 (Launch Vehicle Mark-III) – phương tiện phóng mạnh nhất đang hoạt động của Ấn Độ – đã thực hiện sứ mệnh thương mại thứ năm và cũng là sứ mệnh phóng cuối cùng trong năm 2025 của ISRO, đưa vệ tinh BlueBird-6 vào quỹ đạo Trái Đất thấp từ Trung tâm Vũ trụ Satish Dhawan ở Sriharikota. Sứ mệnh được thực hiện thông qua NewSpace India Limited (NSIL), cánh tay thương mại của ISRO, theo hợp đồng với công ty Mỹ AST SpaceMobile.

Vệ tinh BlueBird-6 có trọng lượng khoảng 6.100 kg, trở thành tải trọng nặng nhất từng được phóng từ Ấn Độ, vượt qua kỷ lục trước đó của chính LVM3. Với ISRO, đây không chỉ là một thành công kỹ thuật, mà còn là cú hích lớn đối với tham vọng mở rộng thị phần phóng vệ tinh thương mại toàn cầu.

Vệ tinh liên lạc BlueBird Block-2, nặng khoảng 6.100 kg, là tải trọng nặng nhất từng được tên lửa LVM3 đưa lên quỹ đạo Trái đất tầm thấp. Ảnh: The Federal

BlueBird-6 là vệ tinh đầu tiên trong chòm hơn 40–50 vệ tinh mà AST SpaceMobile dự kiến triển khai trong những năm tới. Mục tiêu của dự án là cung cấp kết nối Internet trực tiếp từ vệ tinh tới điện thoại thông minh thông thường, cho phép các thiết bị Android và iPhone kết nối mạng ngay cả ở những khu vực hoàn toàn không có hạ tầng viễn thông mặt đất. Theo AST SpaceMobile, công nghệ này có thể mang lại tốc độ kết nối 4G hoặc 5G, mở ra khả năng tiếp cận Internet ở mọi nơi trên thế giới.

Các vệ tinh BlueBird sẽ hoạt động ở quỹ đạo thấp, khoảng 500 km so với bề mặt Trái Đất, được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi căn bản cách thức cung cấp dịch vụ viễn thông toàn cầu.

Tên lửa LVM3, với chiều cao 43,5 m và ba tầng động cơ, bao gồm hai tên lửa đẩy nhiên liệu rắn, tầng lõi nhiên liệu lỏng và tầng trên cùng dùng nhiên liệu siêu lạnh, hiện là một trong những phương tiện phóng vận tải nặng quan trọng nhất của ISRO. Sứ mệnh lần này là lần phóng thứ 9 của LVM3, củng cố vị thế của Ấn Độ như một đối tác ngày càng quan trọng trong thị trường phóng vệ tinh thương mại quốc tế.

Bích Hồng

Nguồn: The Federal, Wion