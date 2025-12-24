Tàu chiến lớp Trump của Mỹ được thiết kế với vai trò soái hạm

Hải quân Mỹ vừa công bố kế hoạch thiết kế tàu chiến mang tên lửa dẫn đường lớp Trump, bắt đầu với tàu USS Defiant (BBG-1), như một phần của kế hoạch mở rộng Hạm đội Vàng. Thiết kế tàu nhấn mạnh khả năng tấn công siêu thanh, năng lực mang tên lửa mạnh mẽ và khả năng sống sót của bộ chỉ huy hạm đội trong các cuộc xung đột quy mô lớn.

Ảnh: Army Recognition

Ngày 22/12, Bộ Chiến tranh Mỹ tuyên bố ý định chế tạo một thiết giáp hạm tên lửa dẫn đường lớp Trump mới, bắt đầu với tàu USS Defiant (BBG-1), như trọng tâm của kế hoạch xây dựng Hạm đội Vàng. Động thái này khôi phục lại thuật ngữ thiết giáp hạm, nhưng phần cứng được đề xuất gần giống với một tàu chiến mặt nước cỡ lớn trang bị nhiều tên lửa, được chế tạo để chiến đấu trong môi trường tên lửa chống hạm dày đặc, đồng thời đóng vai trò là trung tâm chỉ huy hạm đội (soái hạm - flagship). Tài khoản Pentagon News của Bộ Chiến tranh Mỹ mô tả tàu chiến có trọng tải từ 30.000 đến 40.000 tấn hiện đang trong giai đoạn thiết kế, với mục tiêu chế tạo chiếc đầu tiên vào đầu những năm 2030.

Đối với Hải quân Mỹ, vấn đề tác chiến là duy trì khả năng sát thương của lực lượng mặt nước sau những ngày đầu giao tranh với đối thủ ngang tầm. Dự án Hạm đội Vàng mô tả thiết giáp hạm như một nền tảng có thể tấn công đối phương ở tầm xa hơn nhiều so với lớp tàu trước đó, và quan trọng hơn, có thể triển khai tên lửa siêu thanh và tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Các báo cáo chính thức mô tả kế hoạch có tham vọng sản xuất từ 20 đến 25 chiếc, định vị lớp tàu này như một nguồn cung cấp vũ khí và tăng cường sức mạnh hơn là một khả năng chuyên biệt.

Thiết kế lớp tàu Trump có tải trọng từ 30.000 đến 40.000 tấn, với tàu USS Defiant được thể hiện là một tàu chiến có trọng tải khoảng 35.000 tấn, dài hơn 840 feet (khoảng 256m), rộng từ 105 (khoảng 32m) đến 115 feet (khoảng 53m), mớn nước ước tính từ 24 (7,3m) đến 30 feet (9,1m). Hệ thống động lực được mô tả là sự kết hợp giữa tuabin khí và động cơ diesel, cho tốc độ tối đa hơn 30 hải lý/giờ, đồng thời cung cấp đủ điện năng dự phòng để hỗ trợ các cảm biến và vũ khí tiêu thụ nhiều năng lượng. Quy mô thủy thủ đoàn dự kiến ​​từ 650 đến 850 người, phản ánh cả quy mô của tàu và vai trò của nó như một soái hạm chỉ huy chứ không phải là một tàu hộ tống truyền thống.

Thiết kế tàu chiến lớp Trump là một soái hạm nặng 35.000 tấn trang bị nhiều tên lửa, được chế tạo để tấn công siêu thanh, phòng không dày đặc và tự vệ nhiều lớp với kho chứa tên lửa lớn và các cảm biến tiên tiến (Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ).

Hệ thống vũ khí chính được công bố tập trung vào tên lửa. Thông điệp của Hải quân liên kết lớp tàu này với vũ khí siêu thanh tấn công nhanh thông thường (Conventional Prompt Strike - MPN) và tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ mặt đất (Surface Launch Cruise Missile Nuclear - SLCM-N), cho thấy ý định kết hợp tấn công thông thường tầm xa và tùy chọn tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ tàu chiến mặt nước. Hình ảnh minh họa và tài liệu kỹ thuật đi kèm được lan truyền trên các phương tiện truyền thông cũng mô tả một hệ thống phóng thẳng đứng Mk 41 cỡ lớn với khoảng 128 ống phóng, cộng thêm một hệ thống 12 ống phóng chuyên dụng cho hệ thống phòng thủ tên lửa (CPS). Trên thực tế, điều này cho phép một tàu mang theo nhiều loại tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk, SM-2 và SM-6 để phòng không khu vực và tấn công mặt đất, có thể cả SM-3 để phòng thủ tên lửa đạn đạo, cùng với các loại tên lửa siêu thanh nhắm vào các mục tiêu nhạy cảm về thời gian hoặc được phòng thủ mạnh.

Bên cạnh hệ thống tên lửa, thiết kế tàu lớp Trump còn trang bị các hệ thống pháo tiên tiến như một phần của chiến lược giao chiến nhiều lớp. Ngoài ra, tàu lớp Trump cũng tích hợp hai mô-đun chống hệ thống không người lái, củng cố vai trò phòng thủ. Sàn đáp và nhà chứa máy bay được thiết kế cho một máy bay trực thăng cánh quạt nghiêng cỡ lớn, chẳng hạn như V-22.

So với các đối thủ phương Tây, tàu chiến lớp Trump nằm trong phân khúc trọng tải và kho vũ khí mà hải quân NATO hiện không có. Các tàu khu trục Type 45 của Anh và lớp Horizon của Pháp-Ý được tối ưu hóa cho phòng không với khả năng mang tên lửa nhỏ hơn nhiều. Ngay cả lớp Maya của Nhật Bản, một trong những tàu khu trục Aegis có khả năng nhất ngoài Hải quân Mỹ, cũng mang 96 ống phóng Mk 41 ở trọng tải tối đa khoảng 10.000 tấn.

Nếu được chế tạo theo mô tả, tàu chiến lớp Trump sẽ chuyển đổi sức mạnh tác chiến trên mặt biển của Hải quân Mỹ bằng cách tập trung khả năng tấn công tầm xa và phòng không, có thể duy trì hoạt động rộng và lâu hơn mà không cần tiếp tế ngay lập tức. Tác động về khả năng tác chiến rất rõ ràng: nhiều tên lửa hơn trên mỗi tàu, và là một nền tảng được thiết kế để hoạt động như một trung tâm chỉ huy tiền tuyến, tất cả nhằm mục đích duy trì khả năng kiểm soát biển và triển khai sức mạnh trong những năm 2030 và xa hơn nữa.

Theo Army Recognition