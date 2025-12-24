Serbia gia hạn thỏa thuận khí đốt với Nga, tìm kiếm hợp đồng dài hạn

Ngày 23/12, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết, nước này đã đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng cung cấp khí đốt với Nga thêm ba tháng, trong bối cảnh Belgrade tiếp tục nỗ lực đàm phán một thỏa thuận dài hạn nhằm bảo đảm an ninh năng lượng trong thời gian tới.

Serbia cũng nhập khẩu khí đốt từ Azerbaijan và khai thác nguồn trong nước, song các nguồn này không đủ để bù đắp nếu nguồn cung từ Nga bị gián đoạn. Nguồn: Reuters

Theo Tổng thống Vucic, việc gia hạn ngắn hạn sẽ giúp Serbia duy trì nguồn cung điện và khí đốt ổn định trong mùa đông, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân. Ông cho biết hai bên đã thống nhất kéo dài hợp đồng thêm ba tháng, coi đây là giải pháp tạm thời trong khi chờ đợi một thỏa thuận lâu dài hơn. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Serbia cũng cảnh báo rằng, nếu không đạt được hợp đồng dài hạn vào cuối năm nay, Belgrade sẽ buộc phải tìm kiếm các nguồn cung khí đốt thay thế để giảm thiểu rủi ro thiếu hụt năng lượng.

Các báo cáo cho thấy, Serbia hiện vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn năng lượng từ Nga. Theo công ty khí đốt quốc gia Serbia, Nga đang cung cấp khoảng 6 triệu m3 khí đốt mỗi ngày với mức giá khoảng 290 euro cho 1.000 m3, thấp hơn đáng kể so với giá khí đốt trên thị trường châu Âu, hiện ở mức khoảng 360 euro. Dù Serbia có nhập khẩu khí đốt từ Azerbaijan và khai thác nguồn trong nước, các nguồn này vẫn chưa đủ để bù đắp nếu nguồn cung từ Nga bị gián đoạn.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic. Ảnh: TRT

Trước đó, Tổng thống Vucic từng cho rằng việc Nga chỉ chấp nhận gia hạn hợp đồng ngắn hạn, thay vì ký kết thỏa thuận nhiều năm, có thể nhằm gây sức ép để ngăn Serbia tiến hành quốc hữu hóa công ty dầu khí NIS. Do phần lớn cổ phần của NIS thuộc sở hữu của Nga, công ty này đã trở thành mục tiêu của các lệnh trừng phạt từ Mỹ.

Các biện pháp trừng phạt, có hiệu lực từ ngày 9/10, đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu thô đến nhà máy lọc dầu duy nhất của Serbia, buộc cơ sở này phải đóng cửa vào cuối tháng 11. Trước tình hình đó, Serbia đang đàm phán việc bán 56% cổ phần của Nga trong NIS nhằm tuân thủ các yêu cầu trừng phạt quốc tế. Chính phủ Serbia cũng đặt thời hạn giữa tháng 1 cho việc hoàn tất giao dịch, sau đó dự kiến bổ nhiệm ban quản lý mới và triển khai kế hoạch mua lại để bảo đảm hoạt động của ngành năng lượng trong nước.

Vân Bình

Nguồn: Reuters, TRT