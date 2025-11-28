Mỹ tăng hiện diện quân sự gần Venezuela -Tổng thống Maduro tuyên bố sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 27/11 đã đến thăm tàu sân bay USS Gerald R. Ford, hiện đang hoạt động tại vùng biển Caribe gần Venezuela trong bối cảnh Washington tăng cường sức ép quân sự đối với quốc gia Nam Mỹ này.

Ông Pete Hegseth thăm tàu ​​sân bay USS Gerald R. Ford tại khu vực Mỹ Latinh. Ảnh: The Straits Times.

Trên tàu, ông Hegseth gửi lời chúc Lễ Tạ ơn tới thủy thủ đoàn và ca ngợi nhiệm vụ ngăn chặn các mạng lưới buôn ma túy mà Mỹ cho rằng đang hoạt động mạnh ở khu vực. USS Gerald R. Ford – tàu sân bay hạt nhân lớn nhất của Mỹ – được triển khai từ tháng trước nhằm hỗ trợ chiến dịch chống buôn lậu. Quân đội Mỹ cho biết đã tiến hành hơn 20 cuộc tấn công vào các tàu nghi buôn ma túy ở Caribe và Thái Bình Dương, khiến hàng chục người thiệt mạng. Động thái này làm gia tăng căng thẳng với Venezuela, khi Washington cáo buộc chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro liên quan tới các tổ chức tội phạm ma túy, còn Caracas bác bỏ, đồng thời tố Mỹ tìm cách gây bất ổn và can thiệp.

Cùng ngày, tại lễ kỷ niệm 105 năm thành lập Không quân Venezuela, Tổng thống Maduro đã phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia và gửi đi thông điệp cứng rắn về quyết tâm bảo vệ lãnh thổ. Nhà lãnh đạo Venezuela khẳng định không có mối đe dọa nào từ bên ngoài có thể khiến người dân nước này “khiếp sợ hay dao động”.

Tổng thống Venezuala Nicolas Maduro gửi đi thông điệp cứng rắn về quyết tâm bảo vệ lãnh thổ. Ảnh: AP.

Ông cáo buộc “các thế lực nước ngoài” đã làm gia tăng căng thẳng tại vùng biển Caribe trong suốt 17 tuần qua bằng những “luận điệu sai sự thật nhằm biện minh cho sự hiện diện quân sự”. Ông đồng thời kêu gọi toàn dân giữ cảnh giác và tin tưởng vào quân đội, nhấn mạnh Venezuela “không bao giờ cúi đầu trước sức ép”.

Trong lễ duyệt binh, Không quân Venezuela triển khai các máy bay chiến đấu F-16 Falcon – dòng tiêm kích tiên tiến nhất mà nước này đang vận hành – nhằm phô diễn khả năng sẵn sàng chiến đấu. Thông điệp của Caracas muốn cho thấy Venezuela không bị động trước việc Mỹ liên tiếp đưa tàu chiến, nhóm tàu sân bay và tiêm kích hiện đại vào khu vực Caribe.

Giới quan sát cho rằng, các động thái mới của Mỹ và phản ứng mạnh mẽ từ Venezuela cho thấy đối đầu hai bên đang bước sang giai đoạn căng thẳng hơn, khi cả Washington và Caracas đều gia tăng hoạt động quân sự và tuyên truyền nội địa. Việc USS Gerald R. Ford hiện diện gần Venezuela được xem là dấu hiệu đáng chú ý nhất của Mỹ tại Caribe trong nhiều năm qua, làm dấy lên lo ngại khu vực có thể tiếp tục rung chuyển bởi những bất ổn mới.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters, Aljazeera