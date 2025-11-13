Venezuela huy động gần 200.000 binh sĩ, toàn bộ kho vũ khí được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu

Venezuela vừa thông báo triển khai “huy động quy mô lớn” gần 200.000 binh sĩ, nhằm đáp trả việc Mỹ đưa tàu sân bay USS Gerald R. Ford và nhóm tác chiến hộ tống tới vùng biển gần Mỹ Latinh.

Venezuela huy động gần 200.000 binh sĩ nhằm đáp trả việc Mỹ đưa tàu sân bay USS Gerald R. Ford tới vùng biển gần Mỹ Latinh Ảnh: Sweden Herald

Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino López cho biết, toàn bộ kho vũ khí quân sự của Venezuela được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, với lực lượng bộ binh, không quân, hải quân và tên lửa tham gia các diễn tập nhằm tối ưu hóa chỉ huy, kiểm soát và thông tin liên lạc. Ông nhấn mạnh rằng, Tổng thống Nicolás Maduro trực tiếp ra lệnh triển khai, bao gồm cả lực lượng Dân quân Bolivarian, lực lượng dự bị dân sự do cố Tổng thống Hugo Chávez thành lập. Động thái này nhằm đối phó với mối đe dọa từ sự hiện diện quân sự gia tăng của Mỹ tại Biển Caribbean.

Thông báo được đưa ra ngay sau khi Hải quân Mỹ thông báo tàu sân bay USS Gerald R. Ford cùng ba tàu chiến hộ tống đã tiến vào khu vực do Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ kiểm soát, vốn bao trùm phần lớn châu Mỹ Latinh và Caribe.

USS Gerald R. Ford, tàu sân bay lớn nhất và hiện đại nhất của Hải quân Mỹ, chở khoảng 4.000 thủy thủ, đã được tái triển khai từ châu Âu tới Mỹ Latinh trong sứ mệnh “ngăn chặn buôn bán ma túy”. Sự xuất hiện của nhóm tàu này làm tăng tổng số binh sĩ Mỹ trong khu vực lên khoảng 15.000 người.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó ra lệnh triển khai lực lượng hải quân vào khu vực, đồng thời ám chỉ khả năng tấn công Venezuela. Theo truyền thông, kể từ tháng 9, quân đội Mỹ đã thực hiện ít nhất 19 cuộc tấn công vào các tàu nhỏ trên vùng biển quốc tế bị cho là dùng để buôn lậu ma túy, khiến hơn 70 người thiệt mạng.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bác bỏ các cáo buộc liên quan đến ma túy, tố cáo Washington “bịa đặt một cuộc chiến tranh mới” trong bối cảnh quân đội Mỹ gia tăng hiện diện. Ngày 12/11, ông Maduro đăng ảnh cuộc tập trận quân sự của Venezuela lên mạng xã hội, khẳng định: “Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc trên mọi địa hình và trong mọi trường hợp”.

Minh Phương

Nguồn: The Washington Post, The Hill