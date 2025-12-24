Hotline: 0822.173.636   |

Mỹ hoàn tất điều tra chính sách chip Trung Quốc, lùi áp thuế đến năm 2027

Giới chức thương mại Mỹ cho biết nước này đã hoàn tất điều tra về các chính sách của Trung Quốc trong lĩnh vực chất bán dẫn, song sẽ chưa áp thuế ngay mà dự kiến lùi thời điểm thực hiện đến giữa năm 2027.

Theo thông báo ngày 23/12 của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), cuộc điều tra kết luận Trung Quốc áp dụng các chính sách phi thị trường ngày càng mở rộng trong lĩnh vực bán dẫn, bao gồm những chính sách hỗ trợ mang tính không công bằng và kéo dài đối với khu vực tư nhân, nhằm giành ưu thế trong lĩnh vực này.

Phía Mỹ cho rằng những thực tiễn như vậy “không hợp lý” và gây phương hại hoặc hạn chế hoạt động thương mại của Mỹ.

USTR cho biết mức thuế hiện tại bằng 0 sẽ được điều chỉnh theo hướng tăng sau 18 tháng, cụ thể từ ngày 23/6/2027, với mức thuế mới sẽ được công bố chậm nhất 30 ngày trước khi có hiệu lực.

Giới chức USTR đã khởi động cuộc điều tra từ tháng 12/2024 trong những tuần cuối nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Joe Biden, theo Mục 301 của Đạo Luật Thương mại Mỹ năm 1974.

Cuộc điều tra tiếp tục được duy trì khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức vào tháng 1/2025.

Trong thời gian qua, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã triển khai nhiều biện pháp thuế quan theo từng lĩnh vực, trong đó có thép, ô tô và một số ngành công nghiệp khác.

Tổng thống Trump nhấn mạnh những chính sách này nhằm giảm thâm hụt thương mại giữa Mỹ và các đối tác trên thế giới./.

Theo TTXVN

