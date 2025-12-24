Nga - Mỹ duy trì đối thoại, từng bước cải thiện điều kiện hoạt động ngoại giao

Nga và Mỹ đã tiến hành một số vòng tiếp xúc cấp chuyên gia trong những ngày gần đây nhằm từng bước bình thường hóa hoạt động của các phái đoàn ngoại giao hai nước, trong bối cảnh hai bên vẫn duy trì đối thoại về nhiều vấn đề song phương và khu vực, trong đó có xung đột tại Ukraine.

Ông Alexander Gusarov, Vụ trưởng Vụ Bắc Đại Tây Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh: TASS

Phát biểu với báo giới, ông Alexander Gusarov, Vụ trưởng Vụ Bắc Đại Tây Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Moskva và Washington đã đạt được một số tiến bộ nhất định, trong đó có việc khiến quy trình cấp thị thực cho một số nhân viên ngoại giao trở nên dễ dự đoán hơn và đơn giản hóa các hạn chế đi lại đối với nhà ngoại giao tại nước sở tại. Tuy nhiên, theo ông Gusarov, tiến trình đàm phán vẫn diễn ra chậm và chưa đáp ứng kỳ vọng ổn định quan hệ song phương do lãnh đạo hai nước đề ra, một phần do khác biệt trong cách tiếp cận. Nga cũng tiếp tục kêu gọi Mỹ sớm khôi phục các chuyến bay trực tiếp giữa hai nước, vấn đề mà Moskva đã nhiều lần nêu trong các cuộc tham vấn song phương.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Đại diện thường trực của Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Matthew Whitaker cho biết, trong khuôn khổ các nỗ lực đàm phán hòa bình nhằm giải quyết xung đột tại Ukraine, Washington đã đề xuất với Moskva xem xét tổng cộng bốn văn kiện. Các tài liệu này bao gồm một kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm, các bảo đảm an ninh đa phương cho Kiev, các bảo đảm cụ thể của Mỹ, cùng một kế hoạch kinh tế cho giai đoạn phát triển hậu xung đột.

Từ giữa tháng 11, Mỹ đã thúc đẩy một sáng kiến hòa bình mới liên quan đến Ukraine. Ngày 2/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp đặc phái viên Steve Witkoff của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng ông Jared Kushner, tại Điện Kremlin để thảo luận về kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất. Điện Kremlin sau đó khẳng định Nga vẫn sẵn sàng đàm phán và cam kết tham gia các cuộc tiếp xúc tại Anchorage. Tiếp đó, trong cuộc họp báo tổng kết năm 2025 ngày 19/12, Tổng thống Putin một lần nữa tuyên bố Nga sẵn sàng đàm phán về vấn đề Ukraine, trên cơ sở các nguyên tắc mà Moskva đã công bố trong năm 2024.

Minh Phương

Nguồn: TASS