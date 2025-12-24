Rơi máy bay ở Thổ Nhĩ Kỳ: Tham mưu trưởng quân đội Libya và nhiều quan chức cấp cao thiệt mạng

Ngày 23/12 theo giờ địa phương, Tham mưu trưởng quân đội Libya Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad cùng nhiều quan chức quân sự cấp cao đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay ở phía nam thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Thông tin này được xác nhận bởi chính phủ Libya và giới chức Thổ Nhĩ Kỳ.

Rơi máy bay ở Thổ Nhĩ Kỳ, Tham mưu trưởng quân đội Libya thiệt mạng. Ảnh: News18

Thủ tướng Libya Abdulhamid Dbeibah cho biết, chiếc máy bay phản lực tư nhân Dassault Falcon 50 cất cánh từ sân bay Esenboga (Ankara) lúc 17h10 theo giờ địa phương, hướng tới Tripoli. Liên lạc với máy bay bị mất lúc 17h52, hơn 40 phút sau khi cất cánh. Trước đó, phi hành đoàn đã phát thông báo yêu cầu hạ cánh khẩn cấp khi bay qua quận Haymana nhưng không thể thiết lập liên lạc.

Video trích xuất từ camera an ninh cho thấy bầu trời đêm ở Haymana bừng sáng dữ dội, được cho là do vụ nổ liên quan đến tai nạn. Các lực lượng chức năng sau đó đã tìm thấy xác máy bay gần làng Kesikkavak, cách Ankara khoảng 70 km về phía nam.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện chưa được làm rõ. Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Yilmaz Tunc cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành điều tra. Chính phủ Libya cũng đã cử phái đoàn sang Ankara để phối hợp xử lý và sẽ điều tra các thông tin về quyền sở hữu, lịch sử kỹ thuật của máy bay thuê từ Malta.

Thủ tướng Libya Abdulhamid Dbeibah gọi đây là “một tai nạn bi thảm và đau lòng, là mất mát to lớn đối với quốc gia, quân đội và toàn thể nhân dân Libya” và đã tuyên bố quốc tang trong ba ngày.

Trước khi xảy ra tai nạn, Tham mưu trưởng Al-Haddad tới Ankara tham dự các cuộc đàm phán quân sự cấp cao. Trong ngày 23/12, ông đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler, Tổng Tham mưu trưởng Selcuk Bayraktaroglu và các chỉ huy quân đội khác. Vụ việc diễn ra chỉ một ngày sau khi Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ gia hạn nhiệm vụ triển khai binh sĩ tại Libya thêm hai năm.

Minh Phương

Nguồn: Al Jazeera, NBC News, CNA