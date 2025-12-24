Tòa án tối cao Mỹ bác bỏ việc triển khai quân đội của ông Trump

Sau hơn 2 tháng xem xét, ngày 23/12, Tòa án Tối cao Mỹ đã quyết định giữ nguyên lệnh của một thẩm phán liên bang, cấm triển khai hàng trăm binh sĩ Vệ binh Quốc gia tới khu vực Chicago, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump mở rộng việc sử dụng quân đội cho các mục đích nội địa tại các khu vực do đảng Dân chủ lãnh đạo.

Tòa án tối cao Mỹ bác bỏ việc triển khai quân đội của ông Trump. Ảnh: CNBC.

Động thái này nhấn mạnh những giới hạn pháp lý trong việc sử dụng quân đội cho mục đích nội địa và vai trò giám sát quan trọng của hệ thống tư pháp đối với quyền hành pháp, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng chính trị gia tăng tại các khu vực do đảng Dân chủ kiểm soát.

Các thẩm phán nhấn mạnh rằng, ở giai đoạn sơ bộ, Chính phủ chưa chứng minh được cơ sở pháp lý cho phép quân đội thực thi luật pháp tại Illinois. Lệnh cũng khẳng định quyền của Tổng thống trong việc kiểm soát trực tiếp binh sĩ Vệ binh Quốc gia liên bang chỉ có thể được áp dụng trong những “trường hợp đặc biệt.”

Thống đốc bang Illinois JB Pritzker, thành viên đảng Dân chủ đã gọi phán quyết trên là “thắng lợi lớn” dành cho bang này cũng như nền dân chủ Mỹ. Ông cho biết: “Tôi rất mừng khi Tòa án Tối cao tuyên bố ông Trump không có thẩm quyền điều vệ binh liên bang ở Illinois... Những thành viên của vệ binh quốc gia không nên bị lợi dụng cho mục đích chính trị”.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Nhà Trắng Abigail Jackson nhấn mạnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định việc huy động Vệ binh Quốc gia nhằm thực thi luật nhập cư, bảo vệ nhân viên và tài sản liên bang, đồng thời cho biết, phán quyết hôm nay không làm thay đổi chương trình nghị sự của ông.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia được điều động tới thành phố New Orleans thuộc bang Louisiana. Ảnh: OPB.

Cùng ngày, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ điều động 350 binh sĩ Lực lượng Vệ binh Quốc gia tới thành phố New Orleans thuộc bang Louisiana để hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật liên bang trước dịp Năm mới, trùng với chiến dịch truy quét nhập cư do Lực lượng bảo vệ biên giới dẫn đầu.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, AP News.