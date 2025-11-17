Mỹ đẩy mạnh chiến dịch “Mũi Giáo Phương Nam” nhằm vào Venezuela và các mạng lưới ma túy

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford - hàng không mẫu hạm tối tân nhất của Mỹ - đã đến Caribe, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép lên Venezuela và mở rộng chiến dịch tấn công các tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy, khiến hơn 80 người thiệt mạng từ tháng 9.

Tàu sân bay USS Gerald R Ford rời Căn cứ Hải quân Norfolk, ngày 23/6/2025, tại Norfolk, Virginia. Ảnh: AP

Mỹ ngày 16/11 xác nhận nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã có mặt tại biển Caribe cùng hàng loạt khí tài hải quân, đánh dấu bước leo thang đáng kể trong chiến dịch chống ma túy mang tên “Operation Southern Spear” (Mũi Giáo Phương Nam). Lầu Năm Góc cho biết khoảng 12.000 binh sĩ, thủy thủ và Thủy quân lục chiến Mỹ đang triển khai trong khu vực, đi cùng tàu sân bay, khu trục hạm, tàu ngầm hạt nhân và các máy bay F-35.

Theo mô tả của Washington, đây là nỗ lực nhằm “ngăn dòng ma túy chảy vào Mỹ”. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia pháp lý và nhân quyền quốc tế cảnh báo các vụ tấn công bằng hỏa lực mạnh vào tàu thuyền bị nghi chở ma túy – chủ yếu ở Caribe và phía đông Thái Bình Dương – có thể bị xem là “hành quyết ngoài pháp luật”.

Mỹ đã tiến hành 21 vụ tấn công với lý do chống buôn ma túy kể từ đầu tháng 9, khiến hơn 80 người thiệt mạng. Ảnh chụp màn hình.

Tính đến nay, Mỹ đã tiến hành 21 vụ tấn công với lý do chống buôn ma túy kể từ đầu tháng 9, khiến hơn 80 người thiệt mạng, theo số liệu của Lầu Năm Góc. Vụ mới nhất ngày 16/11 tại đông Thái Bình Dương đã làm ba người chết. Mỹ cho biết tình báo nước này “xác nhận” các tàu này liên quan buôn lậu ma túy, nhưng không công bố bằng chứng.

Trong khi đó, chính quyền Trump không loại trừ khả năng hành động quân sự trực tiếp nhằm vào Venezuela. Tuần trước Nhà Trắng đã họp ba lần để thảo luận các “phương án quân sự” đối với chính quyền Tổng thống Nicolás Maduro – người mà Mỹ cáo buộc đứng đầu mạng lưới “Băng đảng Mặt Trời” (Cartel de los Soles), mạng lưới buôn ma túy mà Mỹ cáo buộc có liên quan đến giới quân sự Venezuela, điều mà Caracas bác bỏ.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tuyên bố “Mũi Giáo Phương Nam” là chiến dịch nhằm “loại bỏ các phần tử khủng bố ma túy khỏi Tây Bán cầu và bảo vệ nước Mỹ”.

Trên mặt đất, Mỹ đã bắt đầu tập trận chung với lực lượng Trinidad & Tobago – quốc gia chỉ cách Venezuela 11 km. Caracas gọi các hoạt động này là “hành động gây hấn” và cáo buộc Mỹ đang “dựng lên một cuộc chiến”.

Tổng thống Maduro tuyên bố trên mạng xã hội rằng, người dân Venezuela “sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc trước mọi cuộc tấn công tội phạm”, đồng thời phát động chiến dịch huy động quân đội và dân quân nhằm ứng phó nguy cơ bị Mỹ tấn công.

Bích Hồng

Nguồn: Al Jazeera, Reuters, Fox News.