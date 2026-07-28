Mỹ tổ chức vòng đàm phán mới giữa Israel và Lebanon

Vòng đàm phán tiếp theo giữa Israel và Lebanon do Mỹ làm trung gian dự kiến sẽ diễn ra tại thủ đô Rome, Italy từ ngày 4-6/8, nhằm thúc đẩy việc thực thi thỏa thuận khung về an ninh và tìm kiếm giải pháp lâu dài cho các tranh chấp giữa hai nước.

Vòng đàm phán mới giữa Israel và Lebanon sẽ diễn ra tại thủ đô Rome, Italy từ ngày 4-6/8. Ảnh: AP.

Theo một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, các cuộc thảo luận sẽ được tiến hành ở cấp nhóm kỹ thuật, tập trung vào việc triển khai đầy đủ thỏa thuận khung đạt được hồi cuối tháng 6. Chương trình nghị sự bao gồm mở rộng mô hình “khu vực thí điểm” ở miền Nam Lebanon, giải quyết các vấn đề biên giới còn tồn đọng và tạo nền tảng hướng tới một thỏa thuận hòa bình, an ninh toàn diện giữa Israel và Lebanon.

Quan chức Mỹ cho biết, các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh hai bên đạt được những tiến triển ban đầu sau khi khu vực thí điểm đầu tiên tại miền Nam Lebanon được triển khai và cuộc gặp giữa Tổng thống Lebanon Joseph Aoun với Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước.

Theo phía Mỹ, khu vực thí điểm được kỳ vọng sẽ giúp khôi phục quyền kiểm soát của Nhà nước Lebanon tại miền Nam thông qua việc giải giáp các nhóm vũ trang theo cơ chế có thể kiểm chứng, đồng thời tạo dựng lòng tin để mở rộng mô hình này sang các khu vực khác.

Washington khẳng định khuôn khổ hợp tác ba bên giữa Mỹ, Israel và Lebanon là con đường khả thi nhất để hướng tới hòa bình lâu dài, đồng thời cam kết tiếp tục đóng vai trò trung gian nhằm bảo đảm thỏa thuận được thực thi hiệu quả.

Israel sẽ rút quân theo từng giai đoạn khỏi các vùng lãnh thổ của Lebanon đang kiểm soát. Ảnh: AFP.

Theo thỏa thuận khung được Israel và Lebanon ký ngày 26/6 dưới sự bảo trợ của Mỹ, Israel sẽ rút quân theo từng giai đoạn khỏi các vùng lãnh thổ của Lebanon đang kiểm soát. Tuy nhiên, tiến trình này không gắn với mốc thời gian cụ thể mà phụ thuộc vào việc quân đội Lebanon tiếp quản hoàn toàn nhiệm vụ bảo đảm an ninh tại các khu vực được bàn giao và việc giải giáp các nhóm vũ trang, trong đó có Hezbollah.

Dù đạt được thỏa thuận, Israel hiện vẫn duy trì sự hiện diện quân sự tại một số khu vực ở miền Nam Lebanon. Theo thống kê của giới chức Lebanon, các cuộc tấn công của Israel kể từ đầu tháng 3 đã khiến hơn 4.300 người thiệt mạng và hơn 12.200 người bị thương, khiến tình hình an ninh dọc biên giới giữa hai nước tiếp tục diễn biến phức tạp.

Thu Uyên

Nguồn: Anadolu.