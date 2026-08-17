Sau sắp xếp, phường Hạc Thành giảm 60% số trường

UBND phường Hạc Thành vừa ban hành Đề án sắp xếp các trường mầm non, tiểu học và THCS công lập trên địa bàn. Theo phương án, số cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn phường sẽ giảm từ 45 xuống còn 18 trường, tương đương giảm 60%.

Cô trò Trường THCS Trần Mai Ninh (sau sắp xếp là Trường TH&THCS Trần Mai Ninh).

Tinh gọn mạng lưới trường học

Tính đến tháng 7/2026, phường Hạc Thành có 45 trường học các cấp (16 trường mầm non, 17 trường tiểu học và 12 trường THCS). Tổng số học sinh từ mầm non đến THCS là 40.050 học sinh.

Biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo được UBND tỉnh giao cho phường là 1.734 người. Đến ngày 1/8/2026, toàn phường có 1.684 người. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục hiện có 118 người.

Thực hiện chủ trương về tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả quản lý, UBND phường Hạc Thành xây dựng phương án tổ chức lại mạng lưới trường học. Theo đó, sau sắp xếp, còn 18 trường, gồm 5 trường mầm non, 7 trường tiểu học, 5 trường THCS và 1 trường TH&THCS.

Sắp xếp nhân sự, bảo đảm ổn định hoạt động

Theo đề án, các trường mới được tổ chức theo mô hình một trường chính có các phân hiệu, trong đó mỗi trường học trước khi sắp xếp là một phân hiệu. Trường chính có 1 hiệu trưởng và bố trí 1 phó hiệu trưởng; mỗi phân hiệu bố trí 1 phó hiệu trưởng theo quy định.

Đối với số hiệu trưởng, phó hiệu trưởng dôi dư sau sắp xếp, địa phương sẽ bố trí vào vị trí việc làm nhà giáo hoặc vị trí việc làm khác phù hợp với năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và chuyên ngành đào tạo. Trường hợp viên chức quản lý có nguyện vọng nghỉ việc sẽ được xem xét, giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với đội ngũ giáo viên, các trường mới tiếp nhận nguyên trạng giáo viên của những trường được sáp nhập. Việc bố trí giáo viên cơ bản được giữ ổn định, thực hiện theo vị trí việc làm, môn học, hoạt động giáo dục và quy mô số lớp. Giáo viên chưa đủ định mức giờ dạy sẽ được bố trí dạy tại trường chính và các phân hiệu; đồng thời thực hiện điều động giáo viên từ trường thừa sang trường thiếu, từ nơi thiếu ít sang nơi thiếu nhiều. Trường hợp cần thiết có thể biệt phái giáo viên dạy liên trường cùng cấp hoặc giữa các cấp học.

Đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục, trong thời hạn 36 tháng kể từ khi đề án có hiệu lực, phải đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm mới. Những trường hợp không đáp ứng yêu cầu sẽ được giải quyết theo quy định về thôi việc, nghỉ hưu hoặc tinh giản biên chế, trừ trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Khai thác hiệu quả cơ sở vật chất

Sau sắp xếp, trường chính là nơi đặt trụ sở, thực hiện chức năng quản trị, quản lý và điều hành thống nhất toàn bộ hoạt động. Phân hiệu đặt tại địa điểm khác, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ sở giáo dục theo sự ủy quyền của hiệu trưởng. Đối với giáo dục mầm non, các điểm trường tiếp tục tổ chức lớp học ngoài trường chính và phân hiệu theo nhu cầu thực tế.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, hồ sơ, tài liệu và tài sản công của các trường trước khi sắp xếp được bàn giao nguyên trạng cho đơn vị mới quản lý theo quy định. Việc quản lý, khai thác và sử dụng tài sản được thực hiện thống nhất, tiết kiệm, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Việc điều chỉnh, bố trí học sinh giữa các trường, điểm trường sẽ được thực hiện theo lộ trình phù hợp, bảo đảm thuận lợi cho việc đi lại, học tập của học sinh và đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học.

Hoàn thành sắp xếp trước thềm năm học mới

Theo lộ trình, trước ngày 20/8/2026, phường Hạc Thành sẽ hoàn thành việc thành lập, tổ chức lại các cơ sở giáo dục, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ quản lý. UBND phường căn cứ đề án đã được Đảng ủy phường thống nhất để quyết định thành lập, tổ chức lại các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý và bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo thẩm quyền.

Trước ngày 25/8/2026, hoàn thành việc bàn giao tổ chức, nhân sự, hồ sơ, tài liệu, tài chính, tài sản và các nội dung liên quan giữa các đơn vị được sắp xếp và đơn vị được tổ chức lại.

Linh Hương