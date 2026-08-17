Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung ứng phó đợt mưa lớn kéo dài

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công điện khẩn số 03/CĐ-UBND ngày 17/8/2026 yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan tập trung theo dõi, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với đợt mưa lớn từ đêm 17/8 đến ngày 21/8/2026; đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết, trước hết.

Ảnh minh họa của Hoàng Đông.

Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, từ đêm ngày 17/8 đến ngày 21/8, khu vực tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa cả đợt ở khu vực đồng bằng, ven biển và vùng núi phía Tây, Tây Nam phổ biến từ 150 - 250mm, có nơi trên 250mm; các khu vực còn lại từ 100 - 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h). Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Để chủ động ứng phó thiên tai, nhất là mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, bảo đảm an toàn tính mạng, giảm thiểu thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục để chủ động, kịp thời chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai sát diễn biến tình hình với tinh thần quyết liệt, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết, trước hết; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra thiếu trách nhiệm trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo gây thiệt hại về tính mạng và tài sản.

Chủ động di dời người dân tại khu vực nguy hiểm

UBND các địa phương và các sở, ngành, đơn vị liên quan được yêu cầu tăng cường thông tin về diễn biến mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền đến chính quyền địa phương và Nhân dân để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Các địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát dân cư ở các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven sông, suối, khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn; đặc biệt chú ý những khu vực đã xảy ra sụt lún, sạt lở đất trong thời gian qua.

Đồng thời, hỗ trợ bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho người dân ở nơi sơ tán đến, nhất là các hộ nghèo, khó khăn; không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm, nước uống; tuyệt đối không để người dân tại nơi sơ tán trở về nhà khi chưa bảo đảm an toàn.

Các địa phương phải chủ động triển khai công tác tiêu úng cho diện tích sản xuất nông nghiệp, khu vực trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; sẵn sàng triển khai lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan.

Cùng với đó, kiểm tra, rà soát, sẵn sàng triển khai phương án bảo đảm an toàn cho các công trình đê điều, hồ đập, giao thông và hạ tầng quan trọng khác, nhất là các vị trí xung yếu, công trình đang thi công dở dang; bố trí lực lượng thường trực để vận hành và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu.

Kịp thời khắc phục các tuyến giao thông bị sạt lở, chia cắt, bảo đảm giao thông thông suốt, nhất là các tuyến quốc lộ, trục giao thông chính.

Các địa phương, đơn vị chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, hậu cần theo phương châm “bốn tại chỗ” để triển khai khi có tình huống; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện, hậu cần tại các khu vực trọng điểm để sẵn sàng triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn.

Đồng thời rà soát, dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại các khu dân cư dễ xảy ra chia cắt khi mưa lũ, sạt lở, hạn chế tình trạng thiếu lương thực, thực phẩm khi mưa lũ gây chia cắt kéo dài.

Bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, giao thông và hạ tầng

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, công trình thủy lợi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng, khai thác thủy, hải sản.

Chỉ đạo vận hành an toàn các hồ chứa thủy lợi và hệ thống liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã, góp phần giảm lũ cho hạ du và an toàn hồ đập, không để bị động, bất ngờ; đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, địa phương triển khai công tác ứng phó thiên tai phù hợp với tình hình thực tế, kịp thời báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của đơn vị; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng thiên tai chủ động rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác sơ tán, di dời dân, ứng phó với mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra hoặc khi có đề nghị của địa phương.

Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan và lực lượng công an cấp xã sẵn sàng lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ người dân sơ tán, di dời, ứng phó với mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét và cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra hoặc khi có đề nghị của địa phương.

Sở Xây dựng được giao chỉ đạo rà soát, sẵn sàng triển khai công tác bảo đảm an toàn các công trình dân dụng, hoạt động xây dựng, bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian xảy ra thiên tai.

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và các đơn vị quản lý đường bộ bố trí máy móc, thiết bị vật tư, nhân lực tại các khu vực trọng điểm để kịp thời xử lý ngay các vị trí ách tắc giao thông như cây đổ, sạt trượt, bồi lấp, ngập nước..., bảo đảm thông xe trong thời gian sớm nhất; tổ chức khơi thông cống, rãnh để bảo đảm thoát nước.

Phối hợp với lực lượng chức năng của địa phương tổ chức trực, phân luồng giao thông, cử người canh gác, lắp dựng barie, rào chắn, biển cảnh báo ở những vị trí đường bị ngập nước, ngầm tràn, đoạn đường bị sạt lở, ách tắc giao thông..., kiên quyết không để người và phương tiện đi qua khi chưa bảo đảm an toàn.

Đồng thời chỉ đạo việc tiêu thoát nước trên các tuyến giao thông trọng điểm và tại các khu kinh tế, khu đô thị, khu công nghiệp, khắc phục tình trạng ngập úng tại khu vực đô thị khi mưa lớn.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn cho sản xuất công nghiệp, hệ thống điện, hồ chứa thủy điện; kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục cho các trạm bơm tiêu, cống tiêu vận hành bằng điện, sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân.

Đồng thời dự trữ hàng hóa thiết yếu, chú trọng khu vực thường xuyên bị thiên tai, sự cố, nhất là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa; không để thiếu nguồn cung hàng hóa, lợi dụng thiên tai tăng giá bất hợp lý.

Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông rà soát, chủ động triển khai phương án bảo đảm an toàn các công trình hạ tầng viễn thông, bảo đảm thông tin được liên tục, thông suốt giữa Trung ương với địa phương, giữa cấp tỉnh với cấp xã, thôn, bản, không để xảy ra tình trạng mất thông tin liên lạc khi mưa lũ xảy ra.

Bảo đảm an toàn trường học, cơ sở y tế và duy trì thông tin liên lạc

Các Sở Giáo dục và Đào tạo, Y tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng thuộc lĩnh vực quản lý của ngành nhằm hạn chế thiệt hại; không để ảnh hưởng đến việc khai giảng, học tập của học sinh, duy trì hoạt động cấp cứu, kịp thời khôi phục hoạt động khám chữa bệnh bình thường cho người dân trong và sau thiên tai.

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa và hệ thống thông tin cơ sở tăng thời lượng phát sóng, đưa tin để người dân nắm được thông tin về diễn biến thiên tai, mưa lũ, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó, hạn chế thiệt hại; hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó với thiên tai để giảm thiệt hại.

Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo nhiệm vụ và địa bàn được giao phụ trách chủ động nắm chắc tình hình, khẩn trương kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan triển khai công tác ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai có thể gây ra.

Văn phòng Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh và Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo theo dõi sát diễn biến tình hình, chủ động rà soát kịch bản ứng phó, sẵn sàng tham mưu điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó với mưa lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh, Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

LP