Iraq và Iran điện đàm về vụ tấn công bằng UAV nhằm vào văn phòng lãnh đạo người Kurd

Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein mới đây đã điện đàm với người đồng cấp Iran Seyed Abbas Araghchi về vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào văn phòng riêng của ông Masrour Barzani, Thủ hiến chính quyền Khu vực người Kurd (KRG) ở miền Bắc Iraq.

Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein điện đàm với Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi. Ảnh: WANA.

Theo Bộ Ngoại giao Iraq, ông Hussein lên án vụ tấn công và yêu cầu Iran làm rõ lập trường chính thức. Ông cho rằng, nếu trước đây Tehran viện dẫn sự hiện diện của các nhóm đối lập Iran tại Khu vực Kurdistan để giải thích cho một số cuộc tấn công, thì việc lần này nhằm trực tiếp vào văn phòng Thủ hiến KRG là “một tiền lệ nguy hiểm”, có thể làm gia tăng căng thẳng và ảnh hưởng đến an ninh, ổn định khu vực.

Ngoại trưởng Hussein cảnh báo, những hành động tương tự có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh Iraq và tình hình khu vực, đồng thời đề nghị Tehran làm rõ quan điểm và trách nhiệm liên quan đến vụ việc.

Về phần mình, Ngoại trưởng Iran Araghchi bày tỏ bất ngờ trước thông tin về vụ việc và cho biết ông chưa nhận được thông tin nào cho thấy các cuộc tấn công xuất phát từ lãnh thổ Iran. Ông tái khẳng định lập trường của Tehran phản đối bất kỳ hành động nào có thể làm leo thang căng thẳng hoặc gây ảnh hưởng đến ổn định khu vực. Ông Araghchi cũng cho biết Chính phủ Iran sẽ đưa ra tuyên bố chính thức nhằm làm rõ lập trường về vụ tấn công.

Trong khi đó, Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi đã chỉ đạo thành lập một ủy ban điều tra nhằm xác định nguồn gốc và điểm xuất phát của vụ tấn công.

Trước đó, ông Masrour Barzani cho biết trên tài khoản mạng xã hội X rằng một cuộc điều tra ban đầu cho thấy văn phòng và nhà riêng của người đứng đầu Cơ quan An ninh và Tình báo KRG đã bị UAV của Iran tấn công vào sáng sớm 17/8. Tuy nhiên, cáo buộc này chưa được phía Iran xác nhận.

Khu vực Kurdistan của Iraq gần đây ghi nhận nhiều vụ tấn công bằng UAV và tên lửa trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp diễn. Vụ việc mới nhất làm gia tăng quan ngại về tác động của cuộc đối đầu giữa Washington và Tehran đối với an ninh của Iraq và khu vực Kurdistan.

Minh Phương

Nguồn: Tân Hoa Xã.