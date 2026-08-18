UAV Geran - 3 của Nga đặt ra thách thức mới cho hệ thống phòng không của Ukraine

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Nga được cho là đang gia tăng sử dụng UAV Geran-3 trang bị động cơ phản lực và các loại UAV tốc độ cao trong các cuộc tập kích Ukraine, qua đó rút ngắn thời gian cảnh báo và đặt ra thách thức mới đối với hệ thống phòng không của Kiev.

UAV Shahed sử dụng động cơ phản lực, được gọi là Geran-3, là phiên bản UAV tấn công cảm tử hiện đại hóa thuộc dòng Shahed-238. Ảnh: Getty Images.

Theo các nguồn tin, Geran-3 có tốc độ cao hơn các mẫu UAV Shahed-136 và Geran-2 trước đây, qua đó rút ngắn thời gian phản ứng của lực lượng phòng không. Một quan chức Ukraine cho biết UAV Geran-3 được phóng từ Belarus có thể tới Kiev trong khoảng 35 phút.

Geran-3 được cho là được sử dụng nhằm vào các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng, trong đó có các cơ sở năng lượng. Một số nguồn tin cho biết UAV trang bị động cơ phản lực hiện chiếm khoảng 20% số UAV thuộc dòng Geran được sử dụng trong các cuộc tập kích, cho thấy loại UAV này đang được triển khai ngày càng nhiều.

Theo phía Ukraine, Geran-3 có thể được trang bị camera quang-điện tử, cho phép ghi hình và hỗ trợ điều chỉnh đường bay trong quá trình tiếp cận mục tiêu. Các UAV tốc độ cao cũng được cho là được sử dụng kết hợp với nhiều UAV khác nhằm tạo ra các đợt tập kích quy mô lớn, gây thêm sức ép cho hệ thống phòng không.

Tuy nhiên, các nguồn tin Ukraine nhận định Geran-3 có kích thước lớn hơn một số mẫu UAV trước đây, qua đó có thể tạo điều kiện để radar phát hiện. Động cơ phản lực cũng tạo ra dấu hiệu nhiệt đáng kể, có khả năng khiến UAV dễ bị phát hiện bởi một số hệ thống phòng không.

Ukraine cho biết lực lượng nước này đã bắt đầu điều chỉnh phương thức đối phó với Geran-3. Một số đơn vị Ukraine được cho là đã đánh chặn loại UAV này.

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa tại một khu chợ sách ở Kiev, Ukraine, ngày 16/8/2026, sau cuộc tập kích qua đêm của Nga bằng tên lửa đạn đạo và UAV động cơ phản lực. Ảnh: Getty Images.

Trong đêm 17/8, Ukraine cho biết Nga đã phóng 128 UAV Shahed, Geran và UAV mồi nhử trong một đợt tập kích. Theo phía Ukraine, 106 UAV đã bị phá hủy hoặc chế áp, trong khi các vụ rơi hoặc tác động được ghi nhận tại 14 địa điểm.

Cùng thời điểm, Nga tiếp tục tập kích các cơ sở năng lượng của Ukraine. Công ty khí đốt quốc gia Naftogaz cho biết các cơ sở của doanh nghiệp này đã bị tấn công 13 lần trong một tuần, gây hư hại thiết bị và ảnh hưởng đến một phần sản lượng khí đốt.

Trước đó, trong các ngày 15,16 và 17/ 8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã đánh chặn hàng nghìn UAV Ukraine trên hàng chục khu vực của Nga, cũng như tại các vùng biển Đen, Azov và bán đảo Crimea.

Các cuộc tập kích của Nga diễn ra trong bối cảnh Ukraine chuẩn bị bước vào mùa Đông, thời điểm nhu cầu năng lượng tăng cao. Kiev cảnh báo những thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng năng lượng có thể gây thêm sức ép đối với hoạt động cung cấp điện và khí đốt.

Thanh Hằng

Nguồn: Hindustan Times.