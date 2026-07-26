Khát vọng phát triển - lời tri ân đẹp nhất

Tháng Bảy lại về. Trên khắp các nghĩa trang liệt sĩ, những nén hương thơm được thắp lên trong niềm thành kính sâu sắc. Đó là nét đẹp của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, là sự biết ơn của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nhưng tri ân sẽ chưa trọn vẹn nếu chỉ dừng lại ở những nghi lễ tưởng niệm. Trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, lòng biết ơn phải được đo bằng những việc làm cụ thể, bằng trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác chăm lo người có công, tìm lại tên cho các liệt sĩ và xây dựng một Việt Nam hùng cường - như khát vọng mà các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng sự hy sinh.

Đó cũng là tinh thần đang lan tỏa mạnh mẽ từ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Không đơn thuần là một nhiệm vụ chuyên môn, chiến dịch là mệnh lệnh từ trái tim, là hành trình trả lại tên cho những người đã ngã xuống, đưa các anh trở về trong vòng tay đồng đội và người thân sau hàng chục năm xa cách. Thanh Hóa đã nhanh chóng triển khai chiến dịch với quyết tâm chính trị cao, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các lực lượng và Nhân dân, đặt mục tiêu của chiến dịch là tìm kiếm, quy tập từ 40 đến 45 hài cốt liệt sĩ (trong nước là 12 hài cốt liệt sĩ, tại nước CHDCND Lào là 33 hài cốt liệt sĩ).

Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi mẫu ADN được đối chiếu thành công, mỗi ngôi mộ được khắc lại đúng tên tuổi... không chỉ mang ý nghĩa khoa học hay pháp lý. Đó là sự nối dài của đạo lý dân tộc, là lời khẳng định rằng Tổ quốc không bao giờ quên những người đã ngã xuống.

Cùng với đó, trong tháng Tri ân năm nay, Thanh Hóa tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực: hưởng ứng chương trình “Tri ân liệt sĩ năm 2026 - Gọi tên những vì sao đất nước”, đẩy mạnh thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm; chăm lo người có công, vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho thân nhân liệt sĩ còn khó khăn; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ... Những việc làm ấy không phô trương, nhưng chứa đựng tình cảm và trách nhiệm sâu nặng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với những người đã cống hiến tuổi xuân cho đất nước.

Điều đáng quý là tinh thần tri ân hôm nay không chỉ hướng về quá khứ mà còn hướng tới tương lai. Bởi lẽ, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ không chỉ để đất nước có hòa bình, mà còn để các thế hệ hôm nay có cơ hội xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh. Vì thế, mỗi công trình được hoàn thành, mỗi tuyến đường được mở mới, mỗi nhà máy đi vào hoạt động, mỗi bước tiến trong chuyển đổi số, cải cách hành chính hay nâng cao đời sống Nhân dân... đều mang trong đó ý nghĩa của một sự tri ân.

Đối với Thanh Hóa, ý nghĩa ấy càng trở nên sâu sắc khi toàn tỉnh đang nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Khát vọng xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại không chỉ vì sự phát triển của hôm nay, mà còn là cách xứng đáng nhất để gìn giữ thành quả mà các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng máu xương.

Tri ân cũng không chỉ là trách nhiệm của các cấp, các ngành. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức tận tụy với công việc; mỗi đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả; mỗi người dân làm việc bằng tất cả trách nhiệm, lương tâm của mình đều đang góp phần viết tiếp những giá trị mà các anh hùng liệt sĩ đã mở đường.

Có những người đã trở về trong vòng tay gia đình. Nhưng cũng còn biết bao liệt sĩ vẫn chưa tìm được tên, chưa xác định được nơi yên nghỉ. Bởi vậy, hành trình tri ân chưa bao giờ kết thúc. Đó là hành trình của trách nhiệm, của lòng biết ơn và của khát vọng phát triển.

Tháng Bảy rồi sẽ qua, những nén hương trước phần mộ các anh hùng liệt sĩ sẽ dần tàn, nhưng ngọn lửa tri ân không được phép nguội lạnh. Nó phải được nuôi dưỡng bằng những hành động cụ thể, bằng quyết tâm tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, bằng sự chăm lo chu đáo đối với người có công và thân nhân liệt sĩ, bằng những mái ấm nghĩa tình được dựng xây, và hơn hết là bằng sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước.

Để rồi mỗi bước tiến của Thanh Hóa hôm nay, mỗi thành tựu của quê hương, đất nước ngày mai đều là lời tri ân đẹp nhất gửi tới những người đã hóa thân vào dáng hình Tổ quốc.

Thanh Hóa