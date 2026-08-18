Nhật Bản xem xét đưa AI vào hệ thống chỉ huy của Lực lượng Phòng vệ

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang xem xét đưa các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) do Mỹ phát triển vào hoạt động chỉ huy và kiểm soát của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF), nhằm rút ngắn thời gian ra quyết định và nâng cao khả năng xử lý thông tin trong các tình huống khẩn cấp.

Nhật Bản xem xét đưa AI vào hoạt động chỉ huy của Lực lượng Phòng vệ. Ảnh: Note.

Theo các nguồn tin, AI có thể được sử dụng để phân tích tình hình chiến trường, xác định và đánh giá mục tiêu, đồng thời hỗ trợ quá trình xây dựng và truyền đạt mệnh lệnh. Tokyo cho rằng việc ứng dụng công nghệ này sẽ giúp SDF nâng cao tốc độ, độ chính xác trong ra quyết định và tăng cường khả năng phối hợp với đồng minh Mỹ.

Một trong những hệ thống được Nhật Bản xem xét là Maven Smart System của công ty Palantir Technologies của Mỹ. Hệ thống này có khả năng tổng hợp, xử lý lượng lớn dữ liệu thu thập từ vệ tinh, máy bay trinh sát và các nguồn khác, qua đó hỗ trợ phân tích tình báo và hoạt động tác chiến.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng nghiên cứu sử dụng các hệ thống AI do doanh nghiệp trong nước phát triển nhằm hạn chế sự phụ thuộc vào một quốc gia hoặc nhà cung cấp duy nhất, đồng thời bảo đảm yêu cầu bảo mật thông tin. Trong số này có Sakana Fugu, hệ thống do công ty khởi nghiệp Sakana AI tại Tokyo phát triển. Một phương án được cân nhắc là sử dụng Sakana Fugu làm trung tâm điều phối, phân bổ nhiệm vụ cho nhiều hệ thống AI, trong đó có các hệ thống do Mỹ phát triển.

Việc Nhật Bản đẩy mạnh ứng dụng AI trong quốc phòng diễn ra trong bối cảnh nước này lo ngại việc chậm triển khai công nghệ có thể làm giảm khả năng phản ứng trước các tình huống khẩn cấp và khiến SDF bất lợi về tốc độ ra quyết định so với các đối thủ.

Dù vậy, việc sử dụng AI trong hoạt động quân sự cũng đặt ra những vấn đề về an toàn và trách nhiệm, trong đó có nguy cơ hệ thống đưa ra đánh giá sai hoặc dẫn đến tấn công nhầm mục tiêu. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho rằng cần bảo đảm sự tham gia phù hợp của con người trong quá trình ra quyết định, nhất là đối với các quyết định quân sự quan trọng.

Trong chuyến thăm Washington ngày 16/1/2026, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi đã gặp các quan chức cấp cao của Palantir Technologies để trao đổi về việc ứng dụng AI và công nghệ máy bay không người lái trong lĩnh vực quốc phòng.

Minh Phương

Nguồn: Kyodo News.