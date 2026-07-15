Israel và Lebanon nối lại đàm phán về kế hoạch rút quân

Israel và Lebanon ngày 14/7 (giờ địa phương) đã khởi động vòng đàm phán trực tiếp thứ sáu tại thủ đô Rome (Italia), nhằm thúc đẩy thực hiện thỏa thuận khung về ngừng bắn và rút quân đạt được hồi cuối tháng 6 dưới sự trung gian của Mỹ.

Một đoàn xe hộ tống đến Đại sứ quán Mỹ tại Rome vào ngày đầu tiên của cuộc đàm phán giữa phái đoàn Lebanon và Israel, ngày 14/7/2026. Ảnh: AFP.

Cuộc đàm phán kéo dài hai ngày, diễn ra tại Đại sứ quán Mỹ ở Rome, là cuộc gặp đầu tiên giữa hai bên kể từ khi thỏa thuận khung được ký tại Washington. Theo các nguồn tin Lebanon, trọng tâm của vòng đàm phán là thống nhất các bước triển khai kế hoạch rút quân thí điểm của Israel khỏi hai khu vực ở miền Nam Lebanon.

Theo thỏa thuận, sau khi quân đội Israel rút khỏi các khu vực thí điểm, quân đội Lebanon sẽ được triển khai để tiếp quản nhiệm vụ bảo đảm an ninh, với sự hỗ trợ của Mỹ, đồng thời ngăn chặn sự hiện diện của các lực lượng vũ trang ngoài nhà nước, trong đó có Hezbollah.

Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar khẳng định việc thực hiện thỏa thuận khung là “con đường duy nhất phía trước”, và cho biết Israel sẵn sàng triển khai kế hoạch tại hai khu vực thí điểm như một bước đi nhằm thúc đẩy tiến trình rút quân.

Trong khi đó, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun yêu cầu phái đoàn nước này thúc đẩy Israel bắt đầu rút quân khỏi hai khu vực thí điểm trước khi tiến hành các cuộc thảo luận tiếp theo.

Bức ảnh này được chụp vào ngày 12/6/2026, cho thấy các tòa nhà bị hư hại sau một cuộc không kích gần đây của Israel tại Tyre, Lebanon. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Tuy nhiên, triển vọng đạt đột phá vẫn đối mặt nhiều thách thức. Israel cho biết lực lượng nước này sẽ chỉ rút quân khi quân đội Lebanon tiếp quản hoàn toàn nhiệm vụ an ninh và Hezbollah bị giải giáp theo các điều khoản của thỏa thuận. Trong khi đó, Hezbollah bác bỏ mọi kế hoạch giải giáp, còn Israel vẫn duy trì hiện diện quân sự tại một số khu vực ở miền Nam Lebanon với lý do bảo đảm an ninh cho các cộng đồng dân cư gần biên giới.

Các cuộc đàm phán tại Rome diễn ra trong bối cảnh giao tranh dọc biên giới Israel - Lebanon vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Theo Bộ Y tế Lebanon, xung đột từ tháng 3 đến nay đã khiến hơn 4.000 người thiệt mạng và hơn một triệu người phải sơ tán. Phía Israel cho biết ít nhất 32 binh sĩ và 4 dân thường nước này đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh với Hezbollah.

Minh Phương

Nguồn: Tân Hoa Xã, CCTV.