Minh bạch để giữ niềm tin

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành công văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý các vấn đề trong việc quản lý, sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Đợt kiểm tra được triển khai tại 22 dự án nhà ở xã hội, trong đó 12 dự án đang quản lý, vận hành và 10 dự án đang triển khai.

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác triển khai đầu tư xây dựng, nghiệm thu đưa vào sử dụng của dự án; việc kinh doanh, đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội; kiểm tra việc ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội; việc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất cho người mua theo quy định của pháp luật... Thời gian kiểm tra và hoàn thành ngay trong tháng 8/2026.

Chúng ta đều biết, một chính sách tốt chỉ phát huy giá trị khi được thực hiện đúng. Nhà ở xã hội được xây dựng bằng nguồn lực xã hội, với sự kỳ vọng của người dân và bằng mục tiêu lớn hơn là bảo đảm công bằng trong tiếp cận nhà ở. Vì vậy, mọi biểu hiện của việc thiếu minh bạch liên quan đến xét duyệt đối tượng, mua bán, chuyển nhượng, quản lý vận hành, sử dụng nhà ở xã hội đều không chỉ là vi phạm quy định pháp luật, mà còn làm suy giảm niềm tin của người dân đối với chính sách an sinh.

Việc UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương kiểm tra toàn diện 22 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn là một động thái cần thiết, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự quyết liệt trong quản lý Nhà nước và quyết tâm bảo vệ tính nghiêm minh của chính sách an sinh xã hội. Đây không đơn thuần là một cuộc kiểm tra mang tính hành chính, mà là bước rà soát quan trọng nhằm chấn chỉnh những bất cập, ngăn ngừa nguy cơ phát sinh tiêu cực. Trong trường hợp nếu có những vấn đề không minh bạch như dư luận xã hội cũng sẽ được giải quyết sớm, bảo đảm nhà ở xã hội thực sự đến đúng với những người cần được hỗ trợ.

Trong bối cảnh tỉnh Thanh Hóa đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển các khu, cụm công nghiệp, nhu cầu về nhà ở cho người lao động ngày càng trở nên cấp thiết. Một tỉnh muốn phát triển nhanh và bền vững không chỉ cần đến tốc độ tăng trưởng kinh tế, số lượng dự án, mà hơn thế, còn phải tạo dựng được môi trường sống ổn định cho người dân, nhất là người lao động. Một công nhân có chỗ ở phù hợp sẽ yên tâm làm việc. Một gia đình lao động có nơi an cư sẽ có thêm động lực vươn lên. Một doanh nghiệp có đội ngũ lao động ổn định sẽ nâng cao hiệu quả sản xuất, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của tỉnh.

Tỉnh Thanh Hóa đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới. Nhưng đi cùng với cơ hội luôn là yêu cầu về nâng cao năng lực quản trị, tăng cường tính minh bạch và sự nghiêm túc trong thực thi chính sách an sinh. Kiểm tra chặt chẽ và xử lý nghiêm minh nếu phát hiện vi phạm liên quan đến nhà ở xã hội, sẽ tạo thêm động lực cho tỉnh phát triển nhanh, mạnh hơn nữa, bảo đảm công bằng trong tiếp cận nhà ở, chính sách an sinh xã hội.

Việc kiểm tra toàn diện các dự án nhà ở xã hội vì thế không chỉ nhằm phát hiện, xử lý sai phạm nếu có, mà còn để bảo vệ giá trị của một chính sách nhân văn, bảo đảm nguồn lực an sinh được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng. Chỉ khi sự minh bạch được thực thi nghiêm túc, niềm tin của người dân mới được củng cố và chính sách nhà ở xã hội mới thực sự trở thành động lực cho sự phát triển bền vững của tỉnh.

Thái Minh