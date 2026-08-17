Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Xuân Thái

Sáng 17/8, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2026 tại xã Xuân Thái. Đây là một trong những đơn vị được UBND tỉnh lựa chọn tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái trao lẵng hoa chúc mừng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Xuân Thái.

Đại biểu dự ngày hội.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái dự Ngày hội.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy; cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và đông đảo cán bộ, Nhân dân xã Xuân Thái.

Lãnh đạo xã Xuân Thái trình bày diễn văn khai mạc Ngày hội.

Thời gian qua, Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã Xuân Thái được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Đặc biệt, địa phương chú trọng phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và những hành vi vi phạm pháp luật.

Tiết mục văn nghệ do Công an xã Xuân Thái biểu diễn.

Cùng với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xã xác định phòng ngừa xã hội là nhiệm vụ quan trọng, lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm, lấy Nhân dân làm chủ thể.

Trong công tác phòng, chống ma túy, địa phương đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động, tổ chức cho khoảng 1.000 hộ dân ký cam kết tham gia phong trào “Nói không với ma túy”; 5 thôn đăng ký xây dựng mô hình "Thôn, tổ an ninh xã hội không có ma túy”.

Năm 2025, xã Xuân Thái được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được phân loại “Xuất sắc”. Nhiều tập thể, cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng có thành tích xuất sắc trong Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái ghi nhận, biểu dương những kết quả xã Xuân Thái đạt được trong xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; đồng thời nhấn mạnh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nền tảng để địa phương phát triển nhanh và bền vững.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, củng cố vững chắc thế trận an ninh Nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, lực lượng Công an và Nhân dân xã Xuân Thái tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về bảo vệ ANTQ.

Phải xác định xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài, gắn chặt với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Đại biểu dự ngày hội.

Đại biểu dự ngày hội.

Cùng với đó, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; đổi mới nội dung, hình thức, tăng cường ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội trong công tác tuyên truyền theo phương châm “dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện”, để mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu; mỗi gia đình phải là một điểm tựa bình yên; mỗi người dân phải là một chủ thể tích cực bảo vệ an ninh, trật tự.

Cấp ủy chính quyền và công an xã cần chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả về bảo đảm an ninh, trật tự. Quan tâm xây dựng lực lượng Công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vững mạnh; tăng cường, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng Nhân dân, huy động sức mạnh của toàn dân để Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển sâu rộng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Xuân Thái.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đã tặng hoa chúc mừng ngày hội và trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Minh Hiếu