Thổ Nhĩ Kỳ đặt nền móng pháp lý cho tiến trình “không khủng bố”

Luật Tăng cường đoàn kết quốc gia và hội nhập xã hội được Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua trong khuôn khổ sáng kiến “Thổ Nhĩ Kỳ không khủng bố” đã chính thức có hiệu lực, sau khi được đăng Công báo ngày 17/8, mở ra khuôn khổ pháp lý cho việc xử lý các vấn đề liên quan đến tổ chức Công nhân người Kurd (PKK) và các cấu trúc liên quan.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan Ảnh: AA, ngày 18/8/2026.

Luật quy định các cơ chế tạm đình chỉ điều tra, truy tố và thi hành một số bản án sau khi cơ quan chức năng xác nhận PKK và các cấu trúc liên quan đã chấm dứt hoạt động, đồng thời hoàn tất việc giao nộp vũ khí, đạn dược. Đây là một trong những bước lập pháp quan trọng trong tiến trình mà Ankara thúc đẩy nhằm chấm dứt hoạt động của PKK và tăng cường hòa nhập xã hội.

Đối với các vụ án có mức hình phạt tối đa 15 năm tù, thời gian tạm đình chỉ điều tra, truy tố hoặc thi hành án có thể lên tới 5 năm. Với các tội danh có mức án trên 15 năm tù, tù chung thân hoặc tù chung thân nghiêm khắc, thời hạn này là 10 năm. Cơ chế này không áp dụng đối với hành vi cố ý giết người được thực hiện trong khuôn khổ hoạt động của tổ chức.

Luật nhấn mạnh đây không phải là một biện pháp ân xá, không xóa bỏ các bản án và cũng không chấm dứt trách nhiệm hình sự. Các hoạt động điều tra, truy tố và thi hành án vẫn có hiệu lực pháp lý nhưng có thể được tạm đình chỉ trong những điều kiện được quy định. Nếu người được hưởng cơ chế này tiếp tục phạm tội liên quan đến khủng bố trong thời gian tạm đình chỉ, biện pháp này sẽ bị hủy bỏ và quá trình tố tụng hoặc thi hành án được nối lại.

Nhóm thành viên PKK đầu tiên hạ vũ khí và phá hủy vũ khí tại Sulaymaniyah, miền Bắc Iraq, ngày 11/7/2025. Ảnh: AA.

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua luật sau khoảng 12 giờ tranh luận. Theo nguồn tin chính thức và các báo cáo về phiên bỏ phiếu, văn bản nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các nghị sĩ, với 467 phiếu thuận theo thông tin được công bố tại thời điểm thông qua.

Phát biểu sau khi luật có hiệu lực, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan hoan nghênh sự ủng hộ rộng rãi tại Quốc hội, đồng thời cam kết tiếp tục triển khai tiến trình trên cơ sở các quy định của luật và dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng.

Luật cũng thành lập một hội đồng giám sát do Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đứng đầu, với sự tham gia của các bộ trưởng Tư pháp, Ngoại giao, Nội vụ và Quốc phòng, cùng lãnh đạo Cơ quan Tình báo Quốc gia và một số cơ quan khác. Hội đồng có nhiệm vụ theo dõi việc thực thi, đánh giá tình trạng giải thể và giải giáp PKK, đồng thời đề xuất các biện pháp bổ sung khi cần thiết. Quốc hội tiếp tục giám sát tiến trình thông qua một ủy ban chuyên trách.

Việc luật có hiệu lực được xem là bước tiến quan trọng về mặt pháp lý trong sáng kiến “Thổ Nhĩ Kỳ không khủng bố”. Tuy nhiên, văn bản này không đồng nghĩa tiến trình đã hoàn tất, bởi việc áp dụng các cơ chế quy định trong luật còn phụ thuộc vào việc PKK giải thể, giao nộp vũ khí và được các cơ quan có thẩm quyền của Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận.

Thanh Hằng

Nguồn: Turkiyetoday.