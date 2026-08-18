Mỹ - Hàn Quốc khởi động tập trận “Lá chắn Tự do Ulchi 2026”

Hàn Quốc và Mỹ ngày 17/8 đã bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên “Lá chắn Tự do Ulchi” năm 2026, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ vài giờ trước đó yêu cầu Lầu Năm Góc giảm đáng kể sự tham gia của Washington trong các cuộc tập trận quân sự chung với Seoul.

Mỹ - Hàn Quốc ngày 17/8 đã bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên “Lá chắn Tự do Ulchi” năm 2026. Ảnh: SBS.

Theo Hãng thông tấn Yonhap, cuộc tập trận năm nay được tổ chức với nội dung mô phỏng các tình huống chiến đấu thực tế, bao quát nhiều lĩnh vực nhằm nâng cao khả năng phối hợp tác chiến giữa lực lượng hai nước trước những thay đổi nhanh chóng của chiến tranh hiện đại. Nội dung diễn tập chú trọng các mối đe dọa mới, trong đó có máy bay không người lái, hoạt động gây nhiễu hệ thống định vị toàn cầu (GPS) và các cuộc tấn công mạng.

Cuộc tập trận năm nay có sự tham gia của khoảng 18.000 binh sĩ Hàn Quốc cùng hàng nghìn quân nhân Mỹ. Các lực lượng đồng minh sẽ tiến hành hoạt động huấn luyện trong môi trường tác chiến kết hợp và đa miền, nhằm củng cố khả năng ứng phó trước các kịch bản an ninh trên Bán đảo Triều Tiên. Theo kế hoạch, cuộc tập trận “Lá chắn Tự do Ulchi 2026” sẽ kết thúc vào ngày 27/8.

Cuộc tập trận năm nay diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên. Bình Nhưỡng trước đó đã lên tiếng phản đối cuộc tập trận “Lá chắn Tự do Ulchi 2026”, coi đây là hoạt động diễn tập nhằm chuẩn bị cho chiến tranh và cảnh báo sẽ có phản ứng mạnh.

Đáng chú ý, ngay trước thời điểm cuộc tập trận bắt đầu, trong bài đăng tối 16/8 trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã chỉ thị Lầu Năm Góc giảm đáng kể sự tham gia của Mỹ trong các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Ông Trump viện dẫn chi phí của các cuộc tập trận, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ “rất tốt” với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, Mỹ và Hàn Quốc từng trì hoãn các cuộc tập trận Foal Eagle và Key Resolve năm 2018, trước khi hủy các cuộc diễn tập này vào năm sau. Hai nước nối lại các cuộc tập trận thực địa quy mô lớn trên Bán đảo Triều Tiên từ năm 2023.

Ngọc Liên

Nguồn: Yonhap/YTN.