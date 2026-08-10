Phát ngôn của đảng viên trong thời đại số

Trên mạng xã hội thời gian qua xuất hiện không ít biểu hiện đáng lo ngại như phát ngôn cực đoan, bình luận thiếu chuẩn mực, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng... Trong số đó có một bộ phận đảng viên với phát ngôn thường thấy là mượn danh nghĩa phản biện để chê bai chính sách, phủ nhận chủ trương, quyết sách của tập thể; thậm chí công kích, xúc phạm cá nhân có liên quan mà chưa tìm hiểu đầy đủ thông tin, chưa kiểm chứng mức độ đúng - sai.

Trong một xã hội dân chủ, mỗi người đều có quyền bày tỏ quan điểm, tuy nhiên phải khách quan, chính xác và trên tinh thần xây dựng. Tuy nhiên, thời gian qua một số quy định hoặc chế tài lại chưa theo kịp sự phát triển của môi trường số.

Việc Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 207-QĐ/TW ngày 26/7/2026 về những điều đảng viên không được làm, thay thế Quy định số 37-QĐ/TW năm 2021, có ý nghĩa quan trọng. Quy định bổ sung, làm rõ nhiều hành vi gắn với môi trường số, đồng thời khẳng định không hạn chế tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, lợi ích quốc gia - dân tộc.

Đáng chú ý, Điều 5 của Quy định số 207-QĐ/TW quy định đảng viên không được viết, nói, đăng tải hoặc cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu để người khác viết, nói, đăng tải sai sự thật; sử dụng hạ tầng Internet, mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để tạo lập, phát tán thông tin sai sự thật...

Những quy định này không chỉ đặt ra giới hạn đối với những hành vi không được phép, mà còn góp phần định hình chuẩn mực ứng xử của đảng viên trên không gian mạng. Quy định phản ánh sự cập nhật kịp thời của Đảng trước những thách thức mới; đồng thời khẳng định rằng trong thời đại số, mỗi phát ngôn, mỗi hành vi chia sẻ thông tin của cán bộ, đảng viên đều có thể tạo ra tác động xã hội rất lớn. Việc bổ sung các quy định về ứng xử trên không gian mạng không nhằm hạn chế quyền bày tỏ ý kiến, mà hướng tới xây dựng văn hóa trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và bảo vệ uy tín của Đảng.

Phải luôn nhớ rằng, công kích, chê bai thì dễ, còn góp ý, phản biện một cách có căn cứ, có văn hóa, gắn với trách nhiệm cá nhân mới là điều khó. Ghi nhớ và thực hiện nghiêm Quy định số 207-QĐ/TW sẽ giúp mỗi đảng viên từng bước hình thành khả năng “miễn dịch” trước những thông tin xấu độc, trào lưu kích động cảm xúc và luận điệu sai trái trên không gian mạng.

Thái Minh