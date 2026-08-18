Mỹ ký hợp đồng 22,9 tỷ USD tăng sản xuất tên lửa Tomahawk

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa cho biết, Hải quân nước này đã trao cho tập đoàn quốc phòng Raytheon hợp đồng trị giá 22,9 tỷ USD nhằm mở rộng và đẩy nhanh sản xuất tên lửa hành trình Tomahawk, trong bối cảnh Washington quan ngại về khả năng bổ sung kho vũ khí chính xác tầm xa.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách mua sắm và duy trì Michael P. Duffey. Ảnh: DefenseScoop.

Theo thông báo của Lầu Năm Góc, hợp đồng có thời hạn 7 năm, nhằm tạo điều kiện để tập đoàn Raytheon mở rộng lực lượng lao động, nâng công suất sản xuất và củng cố chuỗi cung ứng. Nhà sản xuất đặt mục tiêu nâng sản lượng Tomahawk lên hơn 1.000 tên lửa mỗi năm, so với mức khoảng 60 quả/năm hiện nay.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách mua sắm và duy trì Michael P. Duffey cho biết, Bộ Quốc phòng đã kêu gọi ngành công nghiệp quốc phòng tăng cường sản xuất đạn dược và tập đoàn Raytheon đã đáp ứng yêu cầu này. Theo ông, hợp đồng sẽ góp phần tăng cường khả năng trang bị cho các lực lượng Mỹ, bảo đảm năng lực tác chiến trong các tình huống xung đột.

Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao nhấn mạnh, việc bảo đảm lực lượng hải quân và các lực lượng liên quân có đủ hỏa lực để răn đe hành động gây hấn và bảo vệ nước Mỹ là nhiệm vụ quan trọng.

Tàu khu trục USS Frank E. Petersen Jr. phóng tên lửa Tomahawk trong Chiến dịch Epic Fury. Ảnh: Navy Times.

Tomahawk là tên lửa hành trình tầm xa do Hải quân Mỹ sử dụng, có khả năng tấn công chính xác các mục tiêu trên mặt đất. Việc Washington quyết định đầu tư lớn để mở rộng sản xuất loại tên lửa này diễn ra trong bối cảnh các cuộc xung đột gần đây làm gia tăng sức ép đối với kho tên lửa tầm xa và tên lửa đánh chặn phòng không của Mỹ.

Một số nghiên cứu, trong đó có các phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), cho rằng tốc độ sử dụng vũ khí chính xác trong các cuộc xung đột gần đây đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với Mỹ trong việc nâng cao năng lực sản xuất và bổ sung kho dự trữ.

Minh Phương

Nguồn: WION, TASS.